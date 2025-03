"Църквата без сянка" в Китай: Архитектурното чудо, което завладя интернет

З ашеметяваща нова китайска църква - „Църквата без сянка“ - се превръща в сензация в интернет. Нейният спиращ дъха външен вид и мистериозен характер я превърна в сензация в интернет.

Хората просто не могат да не споделят снимки и видеоклипове, както и слухове относно нейния произход и предназначение. Дори самото име „Църква без сянка“ е предизвикало забавление в съзнанието на хората, но именно дизайнерските елементи и историята на тази необичайна църква наистина търсят вниманието отвсякъде.

The Shadowless Church: Where Innovation Meets Spirituality in Chengdu, China



The Shadowless Church in Chengdu, China, designed by Shanghai Dachuan Architects, is a stunning architectural wonder. Part of the Sino-French Agricultural Science and Technology Park, it draws… pic.twitter.com/q7PF128f8j — Spacedollah (@spacedollah) March 20, 2025

Все повече и повече хора се очароват от църквата, интернет се изпълни с дискусии, въпроси и удивление за тази необичайна сграда.

"Църквата без сянка“ в Китай е идеалният пример за смесване на култури и традиции

The Shadowless Church In China 🇨🇳



This church is a re-embodiment of the usual pattern of Catholic churches. It’s made of thousands of white thin beams so that it looks like it’s suspended in the air in a purple lavender field in China. pic.twitter.com/aKD2xBTV2H — 🌋🌋 Deep₿lueCrypto 🌋🌋 (@DeepBlueCrypto) March 22, 2024

„Църквата без сянка“ в Чънду, Китай, бързо се превръща в обект на интернет дискусии и не е чудно защо. Тази красива църква, проектирана от Shanghai Dachuan Architects, предлага традиционен подход към сградите, съчетан с модерен, иновативен стил. Сградата взима пример от прекрасния регион Прованс във Франция, известен с полетата от лавандула и артистичната привлекателност, който предлага уникална смесица от култури. Дизайнерите, които са проектирали и църквата Лангсян във Франция, са пожелали да излязат извън рамките на концепцията за простота и да вдъхнат живот на нещо далеч по-величествено и ефирно на вид. „Свободата и романтиката на Южна Франция ни вдъхновиха“, обясняват те. Хора от цял свят оценяват креативността и красотата на църквата. Тя не е само дом за поклонение, но и празник на културното смесване и архитектурния гений.

This “shadowless” church in China is some jaw dropping architecture pic.twitter.com/UIv1XXfnNK — lusso (@luusssso) March 27, 2024

Забележителният архитектурен дизайн на „Църквата без сянка"

"Църквата без сянка" в Ченгду е също толкова забележителна отвътре, колкото и отвън. В момента, в който човек влезе и погледне нагоре, дължината на колоните спира дъха. Цялата църква е изградена от квадратни алуминиеви тръби и цялото място има блестящ, нов вид, като тънката стоманена рамка и тежките алуминиеви плочи гарантират, че всичко остава здраво.

In Meishan city, #Sichuan, an exquisite church named the Shadowless church is looming from a distance, mysterious and fantastic. And now this church, built on an extensive field planted with vervains, is placed into a romantic purple sea as vervains have burst into bloom.

📷安静S pic.twitter.com/xYxIx8l1Yk — Visit Sichuan-China (@Amazingsichuan) June 3, 2021

Архитектите също така скриват носещата колона зад таен таван, оставяйки интериора да се чувства ефирен и обширен.

За да се спестят транспортни разходи, както и разходи за опазване на околната среда, при строителството е използван лек алуминий. През нощта църквата меко свети отвътре, осигурявайки спокойна, почти причудлива атмосфера. Лавандуловото поле отвън завършва спокойната атмосфера, правейки това място наистина незабравимо.