Илон Мъск се е опитал да купи руски ракети за мисия до Марс

Т ехнологичният гигант Илон Мъск, известен с противоречивите си действия, сподели, че в началото на амбициозния си проект за пилотирана мисия до Марс се е опитал да закупи ракети от Русия, пише Newsweek.

Говорейки в подкаста Verdict с Тед Круз, сенатор от Тексас, собственикът на SpaceX разказа за ранните години на компанията и трудностите, с които се е сблъскал, тъй като първоначално не е можел да си позволи някои от произведените в САЩ компоненти за своите космически кораби.

Защо това е важно

Интервюто е записано в Белия дом, тъй като Мъск е ключова фигура във втората администрация на Тръмп в ролята си на ръководител на Министерството на правителствената ефективност (DOGE). В тази длъжност той се стреми да намали раздуването на федералното правителство.

Какво трябва да знаете

ELON MUSK to TED CRUZ:



"All i want is the log in to every computer."



"The government is effectively ran by several hundred computers. 80% incompetence and 20% malice and fraud"



🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Vjt74ZqMXn