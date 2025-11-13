Нов скандал на „Мис Вселена“: Поглед от Израел към Палестина разпали спор след вирусно видео

В идеоклип, който стана вирусен в социалните мрежи предизвика поредния спор на тазгодишното събитие „Мис Вселена“, след като зрители твърдяха, че то показва как Мис Израел гледа враждебно към Мис Палестина, съобщи английското издание Daily Mail.

Според съобщения в Израел, Мелани Шираз, която представлява нацията, е отрекла обвиненията, настоявайки, че не е гледала свирепо своята колежка, след като е получила шокиращи обиди онлайн заради инцидента. Във видеото Мис Шираз сякаш за кратко обръща глава към палестинската представителка Надийн Аюб по време на конкурса в Тайланд в неделя вечер.

Мелани Шираз бързо беше осъдена от потребителите на социалните мрежи, които я обвиниха, че е погледнала мръсно кралицата на красотата, представяща Палестина,

като няколко души заляха страниците ѝ с тежки критики. Някои коментираха, че тя „завижда“ на Аюб, докато последва спор за това коя е „по-красива“.

Твърди се, че израелската кралица на красотата е отрекла обвиненията и в екранна снимка на коментар в Instagram, цитиран от Times of Israel, тя е казала: „Много е ясно, че просто гледах към другите участнички, когато излизаха на сцената“.

„Добавянето на драматичен език към обикновени моменти, особено когато представя погрешно хората, не насърчава добротата или справедливостта. „Надявам се, че ще преосмислите решението си в бъдеще, преди да изберете онлайн кликовете за сметка на другите“, обяснява представителката на Израел.

Реакциите в социалните медии срещу Шираз идват в момент, когато Израел е изправен пред силна международна критика за действията си в Газа.

Страната започна военната си офанзива срещу Газа в отговор на нападението в Израел на 7 октомври 2023 г. от палестинската групировка Хамас, което доведе до смъртта на 1221 израелци и 240 взети за заложници.

Последващото нападение на Израел срещу Газа е убило повече от 68 500 палестинци, според данни на здравното министерство на управляваната от Хамас територия. Страната и групировката се споразумяха за прекратяване на огъня миналия месец съгласно мирно споразумение, постигнато с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп, в резултат на което палестинските бойци върнаха всички живи заложници.

Мелани Шираз, която ще участва в конкурса за красота „Мис Вселена“ на 21 ноември, е обект на множество критики и обиди в социалните медии в резултат на участието на Израел в конкурса за красота.

Публикациите ѝ в Instagram често са бомбардирани с коментари, наричащи я „Мис Геноцид“ или с лозунга „Свободна Палестина“.

Това е и първият път, когато палестинска представителка участва в конкурса за красота. След като участието ѝ в конкурса беше обявено по-рано тази година, Надийн Аюб заяви в публикация в Instagram: „Днес стъпвам на сцената на „Мис Вселена“ не само с титла, но и с истина... Аз представлявам всяка палестинска жена и дете, чиято сила светът трябва да види. Ние сме повече от страданието си – ние сме устойчивост, надежда и сърцето на родината, която живее чрез нас“.

Преди това тя представляваше Палестина на конкурса за красота „Мис Земя“ през 2022 г. във Филипините, където се класира на трето място. Кралицата на красотата, която живее между Дубай и Рамала на Западния бряг, каза пред вестник „The National“ в Обединените арабски емирства:

„Нямаше друга „Мис Палестина“ от 2022 г. насам поради геноцида“.

През юли Шираз беше коронясана за „Мис Израел“ на конкурс в Маями, Флорида. Тя каза пред „Джерузалем Поуст“: „Искам да покажа на хората, както в Израел, така и извън него, че тази титла може да бъде сила за свързване, за разбирателство и за положителна промяна. Става въпрос за много повече от красота – става въпрос за това да накараме хората ни да се гордеят, като отстояваме нещо, което има значение“.

Кадри, на които Шираз гледа „Мис Палестина“, са поредната полемика, която се разрази в конкурса „Мис Вселена“ тази година,

след като миналогодишната победителка организира масово напускане на събитие миналата седмица, след като участничка беше публично порицана.

Виктория Тейлвиг, първата датчанка, спечелила най-голямата титла миналата година, напусна церемонията по награждаването в хотела на делегатите на „Мис Вселена“ в Банкок, след като шефът смъмри Фатима Бош пред десетки други кралици на красотата. Оправдавайки протеста си срещу авторитета на конкурса, 21-годишната Тейлвиг каза: „Това е за правата на жените. Да очерня друго момиче – това е отвъд неуважително и не е нещо, което някога съм правила. Затова вземам палтото си и си тръгвам“.

MISS UNIVERSE MELTDOWN - DIRECTOR CALLS MISS MEXICO "DUMBHEAD," TRIGGERS MASS WALKOUT



The Miss Universe director publicly humiliated Miss Mexico, calling her a "dumbhead" then tried to flex his power when she spoke up:



"I didn't give you opportunity to talk. I'm still…"

Безпрецедентният инцидент се случи по време на церемония на събитието, излъчвана на живо, където Нават Ицарагрисил, вицепрезидент за Азия и Океания в организацията „Мис Вселена“, се изправи срещу 25-годишната Бош за отсъствието ѝ от спонсорска фотосесия по-рано същия ден.

В кадри, излъчени на официалната страница на „Мис Вселена Тайланд“ във Facebook, Нават помоли Бош да се изправи и да „обясни“ пред камерите, преди да инструктира охраната да я изведе от хотела, след като тя настоя да „използва гласа си“. В масов бунт в подкрепа на кралицата на красотата, няколко от нейните колеги участнички се изправиха от местата си, готови да излязат с гръм и трясък от залата.

Разстроеният Нават можеше да се чуе да крещи „Спри, спри!“, докато моделите започнаха да излизат от церемонията, настоявайки да „седнат“.