Скандал в „Мис Вселена“: Съдия подаде оставка, твърди, че финалистките са предварително избрани

Е дин от съдиите на тазгодишния конкурс „Мис Вселена“ неочаквано се оттегли три дни преди международното събитие, което трябва да се проведе на 21 ноември в Банкок, Тайланд, пише People.

На 18 ноември, вторник, композиторът Омар Арфуш публикува в Instagram Stories причините за сензационната си оставка. Той посочва, че изпитва „дълбоко объркване и загриженост“, след като е научил, че е сформирано „импровизирано жури“, което да избере 30 финалистки от общо 136 държави, допуснати до участие.

Арфуш твърди, че е разбрал за този подбор чрез социалните мрежи и подчертава, че никой от „истинските“ осем съдии не е присъствал на срещата на тази група. „Резултатите от този подбор в момента се пазят в тайна“, пише той в Instagram. В следваща публикация композиторът твърди, че неофициалното жури е „съставено от лица със значителен потенциален конфликт на интереси поради някои [лични] взаимоотношения с някои от участничките в ‘Мис Вселена’, включително лицето, отговорно за преброяването на гласовете и управлението на резултатите, което представлява допълнителен конфликт на интереси“.

Той допълва, че е разговарял с представители на „Мис Вселена“ относно своето „неодобрение на този предварителен подбор“. По думите му конкурсът е реагирал, като „прибързано“ е публикувал списък с имена, свързани с подбора, в официалния си Instagram профил, без да уточни „ролите, изпълнявани от тези лица“.

Източник: скрийншот/ Instagram story

Вероятно става дума за публикация от 17 ноември, съдържаща въртележка със снимки на комисията по подбор за програмата „Отвъд короната“. Арфуш не фигурираше сред осемте представени члена. Публикацията беше озаглавена: „Запознайте се с вдъхновяващите членове на комисията по подбор ‘Отвъд короната’ за 74-ия конкурс ‘Мис Вселена’ ✨“. Според Арфуш реакцията на организаторите е внесла „още по-голямо объркване“.

В последната си публикация композиторът заявява, че няма да участва в предстоящия конкурс. „След като проведох неуважителен разговор с изпълнителния директор на "Мис Вселена" Раул Роча относно липсата на прозрачност в процеса на гласуване за "Мис Вселена", реших да се откажа от журито и да откажа да бъда част от тази шарада“, написа той. „Също така няма да пускам музиката, композирана за събитието.“

На 18 ноември организацията „Мис Вселена“ публикува официално изявление в Instagram, с което заяви, че желае да „изясни някои неточности относно програмата ‘Отвъд короната’ и официалните процеси на журиране на 74-ия конкурс ‘Мис Вселена’“.

Организаторите определят твърденията на Арфуш като неверни. „Организацията ‘Мис Вселена’ категорично пояснява, че не е създадено импровизирано жури, че не е упълномощена външна група да оценява делегати или да избира финалисти и че всички оценки на конкурса продължават да следват установените, прозрачни и контролирани протоколи на MUO“, се казва в изявлението. „Предвид изразеното объркване на г-н Арфуш, публичното му погрешно характеризиране на програмата и заявеното му желание да не участва, организацията ‘Мис Вселена’ с уважение признава оттеглянето му от официалното жури.“

В позицията си конкурсът забранява на бившия съдия да „използва, показва, прави препратки или да се асоциира с търговските марки, сервизните марки, логата, заглавията или регистрираните имоти на ‘Мис Вселена’ във всякакъв формат, носител или комуникация, независимо дали цифрова, писмена или устна“. Организацията завършва с призив към медиите и феновете да разчитат единствено на проверена информация от MUO и да продължат да подкрепят делегатките, „чието лидерство, служба и всеотдайност отразяват истинските ценности на Мис Вселена“.