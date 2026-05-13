13 май: Денят, в който се променя картата на Европа и самочувствието на света

В историята на Втората световна война има дати, които променят всичко само за няколко часа. Ако 10 май 1940 г. е началото на германската офанзива на Запад, то 13 май е денят, в който френската военна доктрина се срива, а пътят към Париж се оказва фатално открит.

Майското утро на 13 май 1940 г. край бреговете на река Маас изглежда като декор от кошмар за френските защитници. До този момент съюзническото командване живее с илюзията, че гъстите гори на Ардените са непреодолимо препятствие за тежка техника.

Стратегията на Франция се крепи на убеждението, че войната ще бъде позиционна, бавна и изтощителна, подобно на Първата световна. Но срещу тях се изправя една съвършено нова военна машина, която не признава географските ограничения и залага на скоростта като основно оръжие.

Адът от небето

Ключовата сцена на този исторически обрат е град Седан. Точно тук генерал Хайнц Гудериан насочва острието на своите танкови дивизии. Преди обаче и една верига да докосне водата на река Маас, германското командване отприщва безпрецедентна въздушна атака. В продължение на часове стотици пикиращи бомбардировачи „Щука“ засипват френските позиции с огън и стомана.

Това не е просто физическо унищожение, а психологическа война. Специфичният вой на сирените на германските самолети парализира волята на френските войници, които са принудени да стоят в окопите си без ефективна противовъздушна отбрана. Въздушното превъзходство на Луфтвафе на 13 май подготвя почвата за това, което мнозина смятат за невъзможно – форсирането на една от най-важните водни прегради във Франция под прицела на врага.

Танковете пресичат Маас

Следобедът на 13 май бележи началото на същинския пробив. Въпреки ожесточената съпротива на отделни френски части, германските пехотинци успяват да преминат реката с гумени лодки и да установят малки предмостия. Решителността на Гудериан е безмилостна – той знае, че всеки час е от значение. Докато френските генерали в тила все още анализират докладите и очакват „традиционна“ битка, германските инженери вече строят понтонни мостове под непрестанен обстрел.

До края на деня първите танкове започват да се движат по френския бряг. Пробивът при Седан е факт. Френската отбранителна линия, смятана за гръбнака на националната сигурност, е пробита в най-критичната си точка. Липсата на бързи резерви и хаосът в комуникациите на френската армия превръщат този пробив в истинско бедствие. Вместо да контраатакуват веднага, френските дивизии остават разпокъсани, докато германските бронирани колони започват своя „бяг към морето“.

Крахът на една илюзия

Вечерта на 13 май 1940 г. променя не само картата на Европа, но и самочувствието на света. Само за един ден става ясно, че легендарната френска армия, считана за най-силната на континента, не е подготвена за динамиката на модерната война. Седан се превръща в символ на стратегическото поражение. Оттук нататък пътят на германските танкове към Ламанша е въпрос на време, а обкръжаването на британските и френските сили в Белгия става неизбежно.

Докато слънцето залязва над димящите руини на Седан, съдбата на Третата република вече е решена, а светът навлиза в най-тъмния си период с пълното съзнание, че старите правила вече не важат.

Чудото във Фатима: Денят, в който небето докосна земята

13 май 1917 г. започва като всеки друг обикновен ден за 10-годишната Лусия дош Сантош и нейните братовчеди – Франсиско и Жасинта Марто. Докато Европа е разкъсвана от пламъците на Първата световна война, а старата социална структура се руши под напора на революции, трите овчарчета водят стадото си в местността Кова да Ирия. Нищо в скромния им бит не подсказва, че именно те ще станат пратеници на събитие, което Ватикана по-късно ще признае за „достоверно“, а науката ще остави без окончателно обяснение.

Около пладне, на ясното португалско небе, децата виждат ослепително сияние, което първоначално вземат за светкавица. Малко след това, над едно малко дъбово дърво, пред тях се явява фигурата на „Жена, по-сияйна от слънцето“. Според свидетелствата на Лусия, която е единствената, успяла да разговаря с видението, дамата била облечена в чисто бяло и държала в ръцете си розария. Тя не носи страх, а послание за мир и молитва – призив, който звучи особено силно на фона на ехтящите в далечината оръдия на Великата война.

Тази първа среща е началото на цикъл от шест явявания, които ще се случват на всяко 13-о число на месеца до октомври същата година. Въпреки първоначалния скептицизъм на родителите им, местните власти и дори на църквата, децата остават непоколебими в разказа си. Те описват видението с детайли, които надхвърлят въображението на невръстни овчарчета, говорейки за покаяние и духовна трансформация.

Тайните и „Слънчевото чудо“

Това, което прави 13 май 1917 г. толкова значим, е началото на т.нар. „Трите тайни на Фатима“. Видението споделя с децата пророчества, които десетилетия наред ще вълнуват историци и теолози. Те включват предсказания за края на Първата световна война, избухването на Втората, възхода и падането на комунизма, и дори покушението срещу папа (което много по-късно папа Йоан Павел II ще свърже със собственото си оцеляване при атентата на същата дата през 1981 г.).

Кулминацията на тези събития настъпва през октомври, пред очите на близо 70 000 души, когато се случва „Чудото на слънцето“. Свидетели, сред които и скептични журналисти от светски вестници, описват как слънцето започва да „танцува“, да променя цветовете си и да се движи зигзагообразно към земята. Но всичко започва именно в онзи тих майски следобед, когато вярата на три деца се оказва по-силна от съмнението на света.

Днес Фатима еа символ на надеждата за милиони поклонници, които всяка година на 13 май се събират на площада пред огромната базилика. Франсиско и Жасинта умират млади, покосени от испанския грип, но Лусия доживява до дълбока старост като монахиня, пазейки до последно детайлите от своите видения.

Още събития на 13 май:

1981 г. – Мехмед Али Агджа извършва Атентат срещу Йоан Павел II на площад Свети Петър в Рим.

Родени:

1220 г. – роден е руският княз и светец Александър Невски

1939 г. – роден е американският актьор Харви Кайтел

Починали: