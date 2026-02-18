Частично бедствено положение в община Смолян заради снега

Бележка от "Петрохан": Бройки, без да гониш бройки

О бщина Смолян обяви частично бедствено положение заради откъснати населени места заради обилния снеговалеж и паднали дървета от силния вятър, съобщи заместник-кметът на Смолян, инж. Мариана Цекова.

Заради снега, който на места е над 25 см без достъп остават селата Мугла, Гела и Солища. По редица други общински пътища също има паднали дървета, които затрудняват придвижването.

В отделни райони и населени места е прекъснато електрозахранването заради скъсани далекопроводи от падналите дървета.

Мобилизирана е техника и са предприети аварийни действия по разчистване на пътищата.