Мъск отряза Русия от "Старлинк", Украйна му благодари

У крайна благодари на милиардера Илон Мъск за мерките, взети, за да се попречи на руски дронове да използват сателитните услуги "Старлинк", предаде "Франс прес".

"Първите мерки дават вече резултат. Благодаря, че сте с нас. Вие сте истински застъпник на свободата и един истински приятел на украинския народ", заяви в X Михайло Федоров, украинският министър на отбраната в част с Мъск.

Той поясни, че Украйна работи в много тясно сътрудничество с компанията на Мъск "Спейс екс" относно следващите важни мерки, които ще бъдат взети.

"Както изглежда мерките, които ние взехме, за да попречим на неоторизирано използване на "Старлинк" от Русия дават резултат. Кажете ни дали имате нужда от други мерки!", коментира Мъск.

По-рано Федоров заяви, че е влязъл в контакт със "Старлинк" по този въпрос.

"Няколко часа след появата на руски дронове, способни да се свържат със "Старлинк" над украинските градове, екипът на министерството на отбраната бързо се свързан със "Спейск екс" и предложи средства за разрешаване на проблема", каза Федоров тогава и изрази признателност към президента на "Спейс екс" Гуен Шотуел и лично към Мъск за бързия отговор.

От края на декември американският мозъчен тръст Институт за изследване на войната документира интегриране на системите "Старлинк" в руски щурмови дронове, което увеличава обсега им с 500 километра.

Според украинските разузнавателни служби терминалите на "Старлинк", са били придобити от руската армия нелегално, като например внос през трети страни, а не чрез официална продажба от компанията на Мъск.

Цялостно прекъсване на системата "Старлинк" в Украйна би било сложно заради факта, че тя се използва масово от украинската армия за нейните комуникации.

Федоров заяви, че решението на Мъск да активира спешно "Старлинк" и да изпрати първа партида терминали в Украйна в началото на руската инвазия преди близо четири години е било от критично важно за отблъскването на Русия.

През март 2025 г. Мъск за кратко заплаши да прекъсне тази услуга за украинската армия, като това беше възприето като натиск върху украинския президент Володимир Зеленски да подпише бързо споразумение за мир, за което настоява Белият дом, отбелязва "Франс прес".

Днес Киев обяви и, че работи за гарантиране, че само оторизирани терминали на "Старлинк" ще бъдат използвания в Украйна, предаде "Ройтерс", като цитира Михайло Федоров. Той поясни, че неоторизираните терминали, ще бъдат дезактивирани.