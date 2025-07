Колумбия залови наркоподводница, оборудвана с антена "Старлинк"

К олумбийските военноморски сили конфискуваха безпилотна подводница, оборудвана със сателитна интернет антена "Старлинк", съобщи началникът на флота Хуан Рикардо Росо, цитиран от ДПА.

Подводницата се е намирала в териториалните води на Колумбия край бреговете на Карибско море, недалече от град Санта Марта.

Росо подчерта, че това е първият случай в Колумбия, в който се конфискува полупотопяем плавателен съд с напълно автономно безпилотно упрвление. По думите му подводницата е специално производство, защото е безпилотна и разполага с модерна навигационна и комуникационна апаратура.

Плавателният съд е имал капацитет да измине до 1000 километра, както и да превози над 1,5 тона кокаин. Смята се, че принадлежи на наркокартела "Клан дел Голфо".

Colombia seizes first unmanned narco-submarine with Starlink antenna@elonmusk for the win all the way #AmericaParty #StarLink https://t.co/disBH7Lr0K pic.twitter.com/0qaZoqx6MX