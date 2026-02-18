Почина проф. д-р Камен Плочев, дмн

П роф. д-р Камен Плочев, дмн, дългогодишен ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към Военномедицинска академия (ВМА), е починал рано тази сутрин. Това съобщиха от лечебното заведение на официалната си страница във Facebook.

Проф. Камен Плочев започва професионалния си път във ВМА през 1976 г., като посвещава близо 50 години на работа в Академията. От лечебното заведение посочват, че той е бил лекар с утвърден авторитет и дългогодишна отдаденост към пациентите и професията.

В хода на своята кариера специалистът е работил по широк кръг предизвикателства в областта на инфекциозните заболявания, от сезонни инфекции до случаи, свързани с редки и екзотични заболявания, както и по време на епидемични заплахи като COVID-19. По информация на ВМА той е участвал активно в диагностиката, лечението и организацията на медицинския отговор при различни кризи за общественото здраве.

От Академията отбелязват и приноса му към развитието на българската медицина, научната дейност и международното сътрудничество в областта на инфекциозните болести, за което е бил удостояван с редица отличия. Според колегите му той е останал отдаден на работата си до последните дни, въпреки влошеното си здравословно състояние.

В съобщението се подчертава ролята му като преподавател и ментор на поколения медици, както и като професионалист, запазил високи етични стандарти и лоялност към своя екип.

Ръководството и личният състав на ВМА изразяват съболезнования към семейството и близките му. Съболезнования поднесе и началникът на Академията Венцислав Мутафчийски.