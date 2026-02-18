БезГранично

БезГранично: Португалия – новият „пристан“ за българи, пълно ръководство за емигранта

Португалия вече не е просто екзотична точка на картата за лятно приключение. Страната се утвърди като истински магнит за професионалисти, предприемачи и хора, търсещи спокойни старини

18 февруари 2026, 09:49
БезГранично: Португалия – новият „пристан“ за българи, пълно ръководство за емигранта
Източник: iStock/GettyImages

А ко напоследък се улавяте, че преглеждате обяви за имоти в чужбина или просто мечтаете за живот, в който сутрешното кафе мирише на океански бриз, не сте сами. Португалия вече не е просто екзотична точка на картата за лятно приключение.

Страната се утвърди като истински магнит за професионалисти, предприемачи и хора, търсещи спокойни старини. Тя предлага рядка комбинация: модерна европейска ефективност, „опакована“ в традиционен средиземноморски чар.

Но преместването не е просто романтика – то е процес. Ето какво трябва да знае всеки българин, преди да замени Витоша с крайбрежието на Атлантика.

Първи стъпки: „Свещената троица“ на администрацията

Като граждани на ЕС, ние имаме привилегията да влизаме в Португалия само с лична карта и да останем до 90 дни без условия. Но ако планът ви е трайно установяване, първата спирка е данъчната служба.

Вашият най-важен актив ще бъде NIF (Número de Identificação Fiscal). Този деветцифрен номер е ключът към всичко: от отварянето на банкова сметка и наемането на жилище до получаването на заплата. Без NIF в Португалия сте просто турист.

Ако ви се наложи да регистрирате гражданско събитие (раждане, брак), местните органи в общините (Conservatória do Registo Civil) са тези, към които трябва да се обърнете.

Добрата новина? Благодарение на Регламент (ЕС) 2016/1191, официалните документи между България и Португалия се признават без нужда от апостил и легализация за факти като раждане, брак или липса на съдебно минало. Ако все пак имате документ, извън този обхват, той трябва да е преведен от заклет преводач и заверен с „апостил“ съгласно Хагската конвенция.

Източник: iStock/GettyImages

Здравеопазване: Как работи системата?

Един от най-честите въпроси на българите е: „Какво става, ако се разболея?“. В Португалия няма огнища на заразни болести и не се изискват специални ваксини. Здравната система е хибридна:

  • Обществена (SNS): Достъпна чрез социални осигуровки.
  • Частна: Много емигранти избират допълнителна застраховка, за да избегнат опашките.

Остров Мадейра се отличава като отличник в тази сфера за 2026 г. Там медицинските съоръжения са изключително модерни, времето за чакане е по-кратко, а персоналът масово владее английски език, което прави процеса за чужденци много по-лек.

Къде да свиете гнездо?

Изборът на регион следва да се определи от начина ви на живот

  • Лисабон и Порто: Градските сърца. Тук инфраструктурата е безупречна (90% покритие на високоскоростен интернет), а международната общност е огромна.
  • Алгарве: Раят на плажовете и вечното слънце.
  • Алентежу: За тези, които искат голям имот на добра цена в провинцията. Дори тук стабилният интернет вече позволява дистанционна работа.
  • Остров Мадейра – Звездата на 2025 г.: Островът е „хитът“ на сезона. С автономен статут, корпоративен данък от едва 5% за бизнеса и климат, който е приятен целогодишно, той привлича дигитални номади и инвеститори. Престъпността тук практически не съществува.

Финансовата реалност: Разходи за живот

Португалия остава с около 40% по-евтина от САЩ и значително по-достъпна от Северна Европа. Ето как изглежда бюджетът ви (ориентировъчно):

За наем: в градове като Лисабон и Порто ще са ви необходими между 900 и 1800 евро. За селските райони пригответе от 450 до 900 евро, а в Мадейра цените са от 700 до 1400 евро.
За сметки: в градовете - 130-140 евро, за селските райони - 85-95 евро, а в Мадейра ще ви трябват 100-120 евро.
За здравеопазване: добре е да предвидите в градовете от 50 до 300 евро, за селските райони от 30 до 250 евро и за Мадейра - 40-280 евро.

Източник: iStock/GettyImages

Сигурност и климатични капризи

Португалия е спокойна, но не бива да губите бдителност. В Лисабон и Порто джебчийството расте. Никога не носете документи в раница на гърба или в заден джоб. Ако станете жертва на кражба, търсете Туристическата полиция (Esquadra de Turismo) – там говорят чужди езици.

Внимавайте с жегите – през юли и август на юг температурите скачат до 40°C. От април до октомври има висок риск от горски пожари (следете fogos.pt). Зимите са дъждовни и ветровити, а на Азорските острови влагата е постоянен спътник. Португалия е и в сеизмична зона, така че е добре да следите сайта на IPMA за активност.

Българската следа и полезни съвети

Ако ви е нужна помощ от „нашите“, Консулската служба в Лисабон работи с предварително записване (тел. +351 213 976 364, 14:30–16:30 ч.). Там можете да подновите лични документи или да заверите пълномощно.

Ако карате чужд автомобил, носете заверена декларация от собственика. По магистралите избягвайте лентите със специални означения (те са за абонати с електронни устройства) – плащайте на гишетата в брой или с карта.

За финал

Езикът е мост. Въпреки че в големите градове английският ще ви свърши работа, интеграцията минава през португалския. Използвайте приложения като Practice Portuguese или курсовете на Instituto Camões. Португалците са изключително гостоприемни и ще оценят всеки ваш опит да кажете поне едно „Obrigado“ правилно.

Португалия е готова да ви приеме. А вие готови ли сте за нея?

Последвайте ни
Сянката на Дон Хуан над случая „Петрохан“ и „дрогите на знанието“

Сянката на Дон Хуан над случая „Петрохан“ и „дрогите на знанието“

18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите

18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите

Автобус с над 20 пътници закъса в Свищовско

Автобус с над 20 пътници закъса в Свищовско

БезГранично: Португалия – новият „пристан“ за българи, пълно ръководство за емигранта

БезГранично: Португалия – новият „пристан“ за българи, пълно ръководство за емигранта

Всеки ще има европейски цифров портфейл безплатно

Всеки ще има европейски цифров портфейл безплатно

pariteni.bg
Над 2 млн. коли на Volkswagen вече се предупреждават за инциденти в реално време

Над 2 млн. коли на Volkswagen вече се предупреждават за инциденти в реално време

carmarket.bg
18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите
Ексклузивно

18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите

Преди 3 часа
Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин
Ексклузивно

Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин

Преди 2 часа
Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър
Ексклузивно

Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър

Преди 3 часа
Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес
Ексклузивно

Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тежка катастрофа във Видинско: Загина 5-годишно дете

Тежка катастрофа във Видинско: Загина 5-годишно дете

България Преди 21 минути

30-годишен шофьор не е спрял на знак "Стоп" и е отнел предимсвото на тир

;

Трагедия в САЩ: Мъж застреля бившата си съпруга и сина си по време на хокеен мач

Свят Преди 23 минути

При стрелбата са били ранени и родителите на бившата съпруга на стрелеца, както и семеен приятел

Ванс: САЩ ще попречат на Иран да се сдобие с ядрено оръжие

Ванс: САЩ ще попречат на Иран да се сдобие с ядрено оръжие

Свят Преди 39 минути

Той изрази тази позиция броени часове след преговорите между представители на Вашингтон и Техеран в Женева

<p>Почина дългогодишен ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА</p>

Почина проф. д-р Камен Плочев, дмн

България Преди 41 минути

Дългогодишният ръководител на Клиниката по инфекциозни болести на ВМА е работил в Академията близо пет десетилетия

<p>Системите &quot;Старлинк&quot; не работят от две седмици</p>

Руски заместник-министър призна: Системите "Старлинк" не работят от две седмици

Свят Преди 54 минути

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че терминалите са с прекъсната връзка

Първият европейски полет, след свалянето на Мадуро, кацна в Каракас

Първият европейски полет, след свалянето на Мадуро, кацна в Каракас

Свят Преди 57 минути

Множество международни авиопревозвачи спряха полетите си до Венецуела, след като САЩ предупредиха за възможна военна активност там в края на ноември

<p>Мексико обяви дали ще се присъедини към Съвета за мир на Тръмп</p>

Клаудия Шейнбаум: Мексико няма да се присъедини към Съвета за мир на Доналд Тръмп

Свят Преди 1 час

Тя отбеляза, че Мексико "вероятно" ще изпрати своя постоянен представител в ООН като наблюдател на насроченото за 19 февруари първо заседание на новия орган във Вашингтон

<p>Скандал заради строежа на нов кампус в Студентски град</p>

Скандал заради нов кампус в Студентски град: Жители твърдят, че остават без път до домовете си

България Преди 1 час

Живущите в блок 7А алармират, че линейки и пожарни няма да могат да достигнат до сградата

Случаят „Петрохан“: Повече въпроси, отколкото отговори в доклада на МВР

Случаят „Петрохан“: Повече въпроси, отколкото отговори в доклада на МВР

България Преди 1 час

Коментар по темата направи журналистът Стефан Миланов от Клуб Z

ООН: Досиетата "Епстийн" съдържат данни за престъпления срещу човечеството

ООН: Досиетата "Епстийн" съдържат данни за престъпления срещу човечеството

Свят Преди 2 часа

Кой ще бъде новият градски прокурор на София?

Кой ще бъде новият градски прокурор на София?

България Преди 2 часа

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет решава днес

Втори ден на мирни преговори между Русия и Украйна в Женева

Втори ден на мирни преговори между Русия и Украйна в Женева

Свят Преди 2 часа

Вижте 10-те „фантомни устройства“, които крадат от скоростта ви

Вижте 10-те „фантомни устройства“, които крадат от скоростта ви

България Преди 2 часа

Средностатистическото домакинство вече жонглира с над 16 устройства едновременно – разберете как да направите „дигитално почистване“, за да спрете постоянното буфериране

Жените страдат двойно повече от мъжете: Глобално проучване разкри истината за мигрената

Жените страдат двойно повече от мъжете: Глобално проучване разкри истината за мигрената

Любопитно Преди 2 часа

Възрастните жени са три пъти по-склонни да получат мигрена от мъжете

Арестуваха въоръжен мъж, тичащ към сградата на Конгреса на САЩ

Арестуваха въоръжен мъж, тичащ към сградата на Конгреса на САЩ

Свят Преди 3 часа

По време на инцидента в Капитолия не е имало заседания

Усложнена пътна обстановка в страната заради силен вятър и снеговалежи

Усложнена пътна обстановка в страната заради силен вятър и снеговалежи

България Преди 3 часа

Въведени са ограничения в планинските проходи

Всичко от днес

От мрежата

11 уникални задачи, които кучетата могат да изпълняват

dogsandcats.bg

13-те най-лоялни кучета в историята

dogsandcats.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg
1

Цъфнаха минзухари в цялата страна

sinoptik.bg

Кейт е искала друго име за принц Джордж! Истината как е трябвало да се казва първородния ѝ син

Edna.bg

Магърдич Халваджиян на 59: Визионерът, който превърна мечтите си в империя

Edna.bg

Илиян Филипов отговори на сина на Херо

Gong.bg

Огромна сума! Вижте колко пари е спечелил Лудогорец от Европа до момента

Gong.bg

5-годишно дете загина при тежка катастрофа във Видинско

Nova.bg

Усложнена пътна обстановка в страната, въведоха ограничения в планинските проходи (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg