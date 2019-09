Ш укри Шехаб и съпругата му не са спали от две нощи. Триседмичната им внучка не спира да плаче, тя се нуждае от обикновено лекарство за колики, но е почти невъзможно да го намерят. Шехаб живее в Рукбан, неофициаен лагер за разселени хора в Сирия, в защитена от САЩ зона, приблизително на 16 км от американска военна база, пише Си Ен Ен (CNN).

Шехаб разказва, че той и семейството му живеят в импровизираните подслони, пръснати по протежението на пустинята на сирийско-йорданската граница, вече повече от 1200 дни.

Активистите нарекоха мястото „Триъгълникът на смъртта“, а ООН описва условията като „отчайващи“, „катастрофални“ и „място, което не е за деца“.

От години разселените в Рукбан са оставени на милостта на политическите играчи, които им предоставят спорадичен достъп до хуманитарна помощ и липсата на безопасен дом. А през последните пет месеца сирийското правителство блокира хуманитарния достъп до лагера през своите територии.

Thousands of women, men & children are observing Ramadan while trapped in Rukban settlement in Syria, with limited access to basic necessities like food & water. @WFP is trying to help. https://t.co/g2RjYPqCST pic.twitter.com/vqsGF7JzEC

Представител на Държавния департамент на САЩ казва пред Си Ен Ен, че САЩ „преследват всички възможни пътища за предоставяне на помощ на Рукбан“, но засега Вашингтон не е предоставил пряка помощ на хората там, въпреки че САЩ контролират района от 2016 г. САЩ хвърлят вината единствено върху сирийското правителство и неговите руски съюзници. Дамаск отхвърля исканията за доставка на помощ в Рукбан от февруари, като настоява вместо това гражданите да се върнат в контролираните от режима райони.

В Сирия помощта се предоставя или трансгранично, със съгласието на съседната страна, или чрез ООН и други хуманитарни групи, базирани в Дамаск. Но Йордания спря редовни трансгранични доставки преди години, оставяйки само сирийското правителство да контролира одобряването на конвои на ООН за хуманитарна помощ към населеното място.

В капан в пустинята

По-голяма част от хората в Рукбан са избягали от джихадистката групировка „Ислямска държава“, от сирийското правителство или и от двете в хода на конфликта в Сирия. Мнозина се надяваха да влязат в Йордания, но страната спря да приема бежанци през 2016 г. и те останаха в пограничния район.

Днес почти 25 хил. Души са „в капан ... измъчени в пустошта“, каза Пауло Серхио Пинейро, председател на Независимата международна анкетна комисия по Сирия, пред Съвета на ООН за правата на човека по-рано този месец. Смята се, че 80% от тях са жени и деца.

To all journalists and media activists, come to our camp or talk to us cover our story tell the world of our suffering #Rukban #Syria pic.twitter.com/qZaMgKWZ9S