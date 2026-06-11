Сирени и взривове край границата: Израел и „Хизбула“ отново разпалват фронта

Н апрежението по северната граница на Израел отново се изостри, след като израелските въоръжени сили съобщиха за нов инцидент с въздушни обекти, изстреляни от територията на Ливан.

По информация на армията два въздушни обекта са паднали в близост до район в Южен Ливан, където в момента действат израелски военни подразделения. Засега не се съобщава за жертви или ранени, а обстоятелствата около инцидента се изясняват.

Малко по-рано сирените за въздушна тревога прозвучаха в няколко населени места в Северен Израел, принуждавайки хиляди жители да потърсят убежище. Израелските сили за отбрана заявиха, че системите за ранно предупреждение са били активирани след засичането на обекти, изстреляни от ливанска територия към израелски райони близо до границата.

Военните не уточняват дали става въпрос за ракети, дронове или друг вид летателни средства. Според първоначалната информация част от тях са паднали още преди да достигнат целите си, а останалите са били проследявани от израелските системи за противовъздушна отбрана.

Северната граница остава взривоопасна

Повече от три месеца след американско-израелската атака срещу Иран, Ливан продължава да бъде един от основните фронтове в конфликта, който постепенно обхвана различни части на Близкия изток.

Сблъсъците между Израел и ливанското шиитско движение „Хизбула“ се превърнаха в почти ежедневие, а размяната на удари поддържа постоянна опасност от прерастване на напрежението в мащабна регионална война.

Как започна настоящата ескалация

Според настоящата хронология на конфликта, на 2 март „Хизбула“ се включи пряко във военните действия, като изстреля ракети срещу израелска територия. Организацията обяви, че действията ѝ са отговор на убийството на иранския върховен лидер Али Хаменей и част от подкрепата ѝ към т.нар. „ос на съпротивата“, в която участват подкрепяни от Техеран въоръжени групировки в региона.

Израел отвърна с мащабни въздушни удари по обекти на движението в Южен Ливан, а впоследствие започна и ограничена наземна операция с цел да изтласка бойците на „Хизбула“ далеч от северната си граница.

Оттогава двете страни си разменят удари почти ежедневно. Израел твърди, че атакува военна инфраструктура и командни центрове на движението, докато „Хизбула“ заявява, че действията ѝ са насочени срещу израелски военни позиции.

Опасения от по-широк конфликт

Последният инцидент идва на фона на нарастващи международни опасения, че напрежението между Израел, Иран и подкрепяните от Техеран въоръжени формирования може да доведе до нова фаза на войната в Близкия изток.

Анализатори предупреждават, че северният фронт остава един от най-непредвидимите елементи в конфликта. Дори ограничен инцидент по границата между Израел и Ливан може да предизвика ответни действия, които бързо да ескалират извън контрола на дипломатическите усилия.

Засега няма официална реакция от страна на ливанските власти по повод последните съобщения на израелската армия. Международната общност продължава да призовава за сдържаност и избягване на действия, които биха могли да тласнат целия регион към още по-мащабна военна конфронтация.