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New York Times: Израел сипе бял фосфор над градове в Ливан

Въпреки че притежаването и използването му не са забранени от международното право, разполагането му в населени цивилни райони може да наруши законите на войната поради неговите безразборни ефекти и тежките наранявания, които може да нанесе

9 юни 2026, 11:05
New York Times: Израел сипе бял фосфор над градове в Ливан
Източник: iStock/GettyImages

В изуални доказателства, събрани и проверени от „Ню Йорк Таймс“ (The New York Times), показаха, че израелските окупационни сили са разположили боеприпаси с бял фосфор над населени райони в Южен Ливан по време на продължаващата им война срещу страната.

В разследващ доклад, публикуван в петък, NYT посочва, че проверени видеоклипове и снимки показват използването на боеприпаси с бял фосфор над южния град Набатия и близо до крайбрежния град Тир, както и в градовете Клая, Хиам и Яхмор, след като Израел отново увеличи честотата и нестабилността на войната си срещу Ливан на 2 март.

Подобни атаки подновиха загрижеността сред правозащитни групи и правни експерти относно потенциални нарушения на международното хуманитарно право.

Вестникът съобщи, че „характерни димни следи от този тип боеприпаси са били забелязани в кадри в социалните мрежи съвсем наскоро, на 30 май, в Набатия — град с население от приблизително 40 000 души“.

Експерти по боеприпаси, с които вестникът се консултира, заключиха, че „изображенията показват артилерийски снаряди, които се взривяват в средата на въздуха в Ливан, освобождавайки потоци от горящ бял фосфор надолу, което съответства на предишни израелски употреби на американски снаряди M825A1“. Тези боеприпаси разпръскват горящи клинове бял фосфор над широк район.

Белият фосфор се запалва при контакт с кислород и обикновено се използва от военните за създаване на димни завеси и прикритие на бойното поле. Въпреки че притежаването и използването му не са забранени от международното право, разполагането му в населени цивилни райони може да наруши законите на войната поради неговите безразборни ефекти и тежките наранявания, които може да нанесе.

Констатациите допълват нарастващия обем от документация от страна на ливанци и палестинци, както и от международни правозащитни организации, които обвиняват Израел в използването на бял фосфор в населени цивилни райони в Ливан и Газа.

По-рано тази година „Хюман Райтс Уоч“ (Human Rights Watch) заяви, че е проверила използването на доставян чрез артилерия бял фосфор над жилищен квартал в южноливанския град Яхмор на 3 март 2026 г. Според HRW атаката е предизвикала пожари в най-малко две къщи и едно превозно средство и е станала часове след като израелските сили са издали предупреждения за евакуация на жителите. Групата и преди е документирала използването на бял фосфор в най-малко 17 общини в Южен Ливан по време на конфликта през 2023–2024 г., включително в пет населени жилищни района, където според нея оръжието е било използвано незаконно.

„Амнести Интернешънъл“ (Amnesty International) по подобен начин съобщи за доказателства за атаки с бял фосфор в Южен Ливан. „Амнести“ заключи, че удар от октомври 2023 г. срещу граничното село Дайра, който рани най-малко девет цивилни, представлява безразборна атака, която не подбира жертвите и която трябва да бъде разследвана като военно престъпление. Тя също така е документирала допълнителни инциденти в населени райони на Южен Ливан и Газа.

Разследването на NYT отбелязва, че екологични експерти са предупредили за дългосрочни рискове от замърсяване на земеделски земи, водоизточници и екосистеми в райони, изложени на многократни фосфорни бомбардировки.

Въпросът привлече вниманието и на ООН. Конфиденциален доклад, цитиран от „Файненшъл Таймс“ (Financial Times) през 2024 г., документира множество инциденти, свързани с използването на предполагаем бял фосфор близо до позиции на Временните сили на ООН в Ливан (UNIFIL), включително инцидент от октомври 2024 г., при който се съобщава, че 15 миротворци са били ранени, след като дим от предполагаем бял фосфор е проникнал в база на ООН.

Израелските окупационни сили са убили над 35 000 ливанци, ранили са повече от 10 000 и са разселили над 1,3 милиона души в целия Ливан от 2 март насам, според ливанското министерство на здравеопазването. Последните израелски операции се разшириха в големи части на Южен Ливан, като Израел поддържа военен контрол над значителна територия на юг от река Литани.

Бруталните атаки на Израел в Ливан продължават въпреки рамката за прекратяване на огъня, договорена с посредничеството на Вашингтон между Израел и Ливан от средата на април. 

По-рано в събота израелски удар в Южен Ливан уби двама служители на ливанската армия, съобщиха ливанските военни, докато израелската армия предупреди населението на няколко града в Южен Ливан и западната част на Бекаа да се евакуира на север от река Захрани.

Източник от службите за сигурност каза пред „Ал Джазира“ (Al Jazeera), че двама офицери от ливанската армия, единият от които бригаден генерал, и един войник са били убити, когато израелски удар е поразил автомобила им на пътя Хардали в Южен Ливан. Допълнително петима души, включително фелдшер, са били убити, а друг човек е бил ранен при израелски удар по южния град Зебдин, съобщиха от Гражданска защита на Ливан.

„Ал Джазира“ също така съобщи за израелски въздушни удари по южните градове Тайр Деба и Шаабие в област Тир, Марвание близо до Сидон и Мифдун в област Набатия. 

Докладът на NYT идва и в момент, когато израелската геноцидна война в Газа наближава завършването на третата си година. От избухването на войната в Газа през октомври 2023 г. израелските окупационни сили са убили най-малко 72 956 палестинци в ивицата и са ранили над 173 000, повечето от които жени и деца.

След октомври 2025 г. израелските окупационни сили са убили повече от 1000 и са ранили стотици други в нарушение на прекратяването на огъня между Тел Авив и Хамас, договорено с посредничеството на Кайро, Доха, Анкара и Вашингтон.

Дебатът за белия фосфор остава юридически сложен, тъй като боеприпасът не е изрично забранен от международното право, когато се използва за осветяване или за създаване на димни завеси. Правните експерти обаче отбелязват, че използването му в населени цивилни райони може да наруши принципите на разграничаване и пропорционалност съгласно международното хуманитарно право поради неговите широкообхватни ефекти и невъзможността да се прави разлика между военни и цивилни цели.

„Техните разрушителни ефекти, като причиняване на пожари или тежки изгаряния, се разглеждат като страничен ефект от тяхната употреба, а не като основната причина, поради която армията би използвала тези оръжия“, каза пред NYT Бони Дохърти, старши съветник по оръжията в „Хюман Райтс Уоч“.

Хуманитарните последици от употребата на бял фосфор бяха подчертани от медицински организации и експерти по оръжия. Според Световната здравна организация (СЗО) веществото може да причини тежки изгаряния, респираторни увреждания и увреждане на очите. Правозащитни групи казват, че излагането на въздействието му може да доведе до дълбоки изгаряния на тъканите, които проникват до костите, докато остатъците от веществото могат да се запалят отново, когато бъдат изложени на въздух.

Белият фосфор може също така да запали сгради, превозни средства, земеделски земи и гори. Ливанските власти по-рано заявиха пред Организацията на обединените нации (ООН), че стотици пожари в Южен Ливан са свързани с удари с бял фосфор.

По темата

Източник: NYT    
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