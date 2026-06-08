Иран обяви, че спира огъня, но Израел удари Ливан

И зраел нанесе удари по Южен Ливан в понеделник, по-малко от час след като Иран заяви, че е спрял военните операции с условието да се прекратят атаките от израелска страна, съобщи ливанската държавна Национална информационна агенция.

Техеран предупреди, че ще възобнови ударите, ако Израел продължи да атакува цели в Ливан и Иран.

Въпреки това Израел удари южноливанските селища Аз-Зрария и Арабсалим в област Набатия, както и Кфар Тебнит, предава Си Ен Ен.

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Сирени прозвучаха и в Северен Израел, според Израелските отбранителни сили (IDF), които добавиха, че три ракети са били изстреляни по израелските сили в Южен Ливан.

„Някои от ракетите са били прихванати преди да преминат на израелска територия, а една е паднала близо до войници на израелската армия. Няма съобщения за пострадали“, съобщиха израелските военни.

По-рано Иран обяви, че е спрял военните операции срещу Израел, но предупреди, че ще ги възобнови, ако ударите продължат, включително в Южен Ливан.

„Мощните въоръжени сили на Ислямска република Иран, в подкрепа на потиснатия народ на Ливан, дадоха болезнен отговор на израелския режим“, се казва в изявление на иранските военни, цитирано от информационна агенция „Тасним“.

„Ако агресията и враждебните действия продължат – включително в Южен Ливан, предстоят далеч по-тежки и смазващи мерки от преди“, пише в съобщението.

„Ще продължим да действаме в целия Ливан, както е необходимо, за да премахнем терористичната заплаха на „Хизбула“ за нашите граждани“, обявиха обаче от офиса на израелския премиер.

Днес войната ескалира, като Израел и Иран си размениха удари. Подкрепяните от Иран хути в Йемен също изстреляха ракета към Израел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Израел и Иран да „спрат да „стрелят“, тъй като атаките заплашваха крехките му опити за дипломация.

Преди ескалацията Тръмп е казал на израелския премиер Бенямин Нетаняху да се въздържа от отмъщение срещу Иран, според американски служител.

Израел по-рано заяви, че е ударил цели в Иран, след като е прехванал ирански ракети. Иран, междувременно, обяви, че отмъщава на израелските удари срещу Бейрут.

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Източници на Си Ен Ен посочват, че Израел ще приеме искането на администрацията на Тръмп да спре ударите срещу Иран, но ще продължи атаките срещу Южен Ливан.

„Дипломацията и отбраната са двете крила на националната мощ. Ние не сме напуснали нито бойното поле, нито масата за преговори“, заяви иранският президент Масуд Пезешкиaн в социалната мрежа Х.

Той подчерта още, че Техеран „няма да отстъпи пред никаква заплаха“.