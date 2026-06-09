Израел нанесе масирани удари над Ливан след призив за евакуация

Ю жният ливански град Тир беше подложен на масирани въздушни удари, след като израелската армия отправи предупреждение към жителите да напуснат района, съобщи Националната информационна агенция на Ливан (ННА), цитирана от Франс прес.

„Вражеските самолети нанесоха масирани удари по Тир“, предаде държавната агенция, без да предоставя незабавна информация за броя на жертвите и мащаба на разрушенията.

Загинал и ранени при израелски удар по ливанския град Тир

Малко преди атаката израелските власти призоваха цивилното население да се евакуира от определени райони, за които според Тел Авив съществуват данни, че се използват от бойци и инфраструктура на проиранската шиитска групировка „Хизбула“. Според израелската армия цел на операциите са обекти, свързани с военната дейност на организацията.

Особено внимание предизвика фактът, че предупрежденията за евакуация този път бяха разширени и обхванаха всички части на Бейрут. За първи път от началото на настоящата война между Израел и „Хизбула“ на 2 март те бяха адресирани и до жители на християнските квартали на ливанската столица.

Израел разпореди евакуация в Южен Ливан

Тир, разположен на брега на Средиземно море, е сред най-големите градове в Южен Ливан и многократно е бил засегнат от размяната на удари между Израел и „Хизбула“ през последните месеци. Районът се смята за една от зоните с влияние на подкрепяната от Иран групировка.

Разширяването на зоните за евакуация поражда опасения от нова ескалация на конфликта и възможно разширяване на военните действия в по-гъсто населени райони на Ливан. Международната общност нееднократно призовава за сдържаност и за предприемане на дипломатически усилия с цел предотвратяване на по-мащабен регионален конфликт.

Израел нанесе няколко удара по южното предградие на Бейрут

Войната между Израел и „Хизбула“, започнала на 2 март, доведе до хиляди разселени хора от двете страни на границата и нанесе сериозни щети на инфраструктурата в Южен Ливан. Продължаващите въздушни удари и ракетни атаки поддържат високо напрежението в региона, а перспективите за трайно прекратяване на огъня остават несигурни.