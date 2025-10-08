Силен средиземноморски циклон удари Гърция

"Имаш проблеми с гнева, консултирай се с лекар": Грета Тунберг в задочен спор с Тръмп

С илен средиземноморски циклон удари Гърция. В Северна Гърция и на островите в Егейско море валят интензивни дъждове, придружени от градушки и силен вятър.

* Видеото е архивно!

Гражданска защита предупреждава за повишено внимание в областите Крит, Спорадските острови и Пелопонес, където на много места има наводнени пътни участъци. Полицията съобщава за възможни обходни маршрути, предаде БНР .

Σφοδρή καταιγίδα στην Άνδρο – Πλημμύρες και λάσπη στους δρόμους μετά από υπερχείλιση ποταμιού https://t.co/ufgaB2kuml — Ελεύθερος Τύπος (@etyposgr) October 8, 2025

Въпреки силния вятър с пориви до 70 км/ч, морските връзки с островите в Егейско море остават активни. Отговорните служби обаче призовават собствениците на малки плавателни съдове да не влизат в открито море до края на деня.

Εφιαλτικό σενάριο: Πόσο κινδυνεύει η Αττική από έναν «Daniel» – Οι περιοχές υψηλού κινδύνου #Αττικη #πλημμυρεςhttps://t.co/QT3xNPDdju — Real (@RealGroupGreece) October 7, 2025

Междувременно в района на Атина са поставени 40 нови камери за видеонаблюдение, които засичат пътни нарушения. Според новото законодателство, глобите са значително завишени.

Според прогнозите на синоптиците от четвъртък се очаква спиране на дъждовете и покачване на температурите в цялата страна.