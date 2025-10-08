Свят

Силен средиземноморски циклон удари Гърция

Гражданска защита предупреждава за повишено внимание в областите Крит, Спорадските острови и Пелопонес

8 октомври 2025, 15:56
Уиткоф и зетят на Тръмп в Египет ще финализират освобождаването на заложници
ЕП подкрепи забраната на етикетите "бургер" и "стек" за растителни храни
Макрон кара всички да гадаят, докато ключови съюзници се обръщат срещу него
Българи замесени в международна схема за кражба на 40 000 телефона
За съучастничество в "геноцид": Мелони и двама министри са дадени на Международния наказателен съд
Какво могат "Томахоук", ще променят ли хода на войната в Украйна?
Моди поздрави Путин по повод рождения му ден

"Имаш проблеми с гнева, консултирай се с лекар": Грета Тунберг в задочен спор с Тръмп

С илен средиземноморски циклон удари Гърция. В Северна Гърция и на островите в Егейско море валят интензивни дъждове, придружени от градушки и силен вятър.

* Видеото е архивно!

Гражданска защита предупреждава за повишено внимание в областите Крит, Спорадските острови и Пелопонес, където на много места има наводнени пътни участъци. Полицията съобщава за възможни обходни маршрути, предаде БНР.

Въпреки силния вятър с пориви до 70 км/ч, морските връзки с островите в Егейско море остават активни. Отговорните служби обаче призовават собствениците на малки плавателни съдове да не влизат в открито море до края на деня.

Междувременно в района на Атина са поставени 40 нови камери за видеонаблюдение, които засичат пътни нарушения. Според новото законодателство, глобите са значително завишени.

Според прогнозите на синоптиците от четвъртък се очаква спиране на дъждовете и покачване на температурите в цялата страна.

Източник: БНР    
