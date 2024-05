Силен циклон приближава Бангладеш, стотици хиляди са евакуирани

Б англадеш евакуира близо 800 000 души от уязвимите райони, докато страната и съседна Индия очакват пристигането на силен циклон, който се е образувал над Бенгалския залив, предаде Асошиейтед прес.

Очаква се бурята да премине през бреговете на Бангладеш и Западен Бенгал в Индия около полунощ днес. Метеорологичното министерство на Индия съобщи, че се очаква стихията да достигне максимална скорост на вятъра до 120 км/ч, с пориви до 135 км/ч, които ще засегнат остров Сагар в Западна Бенгалия и района Кепупара в Бангладеш.

Bangladesh evacuates hundreds of thousands as a severe cyclone approaches from the Bay of Bengal https://t.co/UxMVZJUh5J pic.twitter.com/juGzcuzG7O