Трагедията в Бразилия: 13 жертви и 21 в неизвестност заради наводненията (ВИДЕО)

Б роят на смъртните случаи заради проливните дъждове в най-южния бразилски щат Рио Гранди до Сул нарасна до 13, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс.

Регионалното правителство обяви бедствено положение, за да се справи със ситуацията.

21 души са в неизвестност, а 5257 човека в 134 града са разселени след бурите, причинили най-сериозните щети в щата за последните години, сочат данни на службата за справяне с извънредни случаи в Рио Гранди до Сул.

Президентът на страната Луиз Инасио Лула да Силва ще направи посещение в засегнатите райони и ще се срещне по-късно днес с губернатора на щата Едуардо Лейте в Санта Мария, където са регистрирани три смъртни случаи.

На видеозапис, публикуван в социалните мрежи, Лейте призова за координиране на усилията за спасяване на хора и обяви бедствено положение заради рисковете, пред които е изправен щатът предвид климатичните условия.

South of Brazil is living the worst flood of history. At the city of Lajeado (video below) the river height surpassed the record of 100 feet high from 1941 and 2023. God bless our people. pic.twitter.com/WM9dhXdumv