Си приветства „стария приятел“ Кисинджър: За пореден път Китай и Съединените щати се намират на кръстопът

К итайският президент Си Дзинпин заяви пред ветерана на американската дипломация Хенри Кисинджър, че "старите приятели" като него никога няма да бъдат забравени, с което придаде по-непринуден тон на срещата им в китайската столица на фона на усилията на Пекин и Вашингтон да заздравят влошените си отношения, предаде Ройтерс.

"За пореден път Китай и Съединените щати се намират на кръстопът накъде да продължат и за пореден път двете страни трябва да направят избор", каза Си на 100-годишния бивш американски дипломат.

Кисинджър изигра ключова дипломатическа роля за нормализирането на отношенията между Вашингтон и Пекин през 70-те години на миналия век, когато беше държавен секретар (1973-1977 г.) и съветник по националната сигурност (1969-1975 г.) в администрациите на президентите Ричард Никсън и Джералд Форд. "Китайският народ никога не забравя старите си приятели, а китайско-американските отношения винаги ще бъдат свързани с името на Хенри Кисинджър", каза Си на Кисинджър по време на срещата им в държавната къща за гости в Пекин, където често се приемат високопоставените чуждестранни гости.

