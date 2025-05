Си Цзинпин на визита в Русия в знак на подкрепа за Путин срещу Запада

К итайският президент Си Цзинпин ще пристигне днес на четиридневно посещение в Русия, с което ще даде важен дипломатически тласък на руския президент Владимир Путин в момент, когато руският лидер се стреми да покаже, че страната му не е изолирана от света, предаде Ройтерс.

В съобщение, публикувано от руските медии по-рано днес, Си заяви че Китай и Русия трябва "твърдо да поддържат следвоенният международен ред".

"Двете страни трябва съвместно да се противопоставят на всеки опит за нарушаване и подкопаване на китайско-руското приятелство и взаимно доверие", гласи текстът, цитиран от китайски държавни медии. "Китай и Русия винаги са се подкрепяли твърдо по въпроси, свързани с основните интереси и проблеми на ответната страна", се посочва още в текста.

Си Цзинпин призова да се създадат условия за пряк диалог между Украйна и Русия

Очаква се Си, чиято страна се намира в търговска война със САЩ, да подпише редица споразумения за задълбочаване на вече тясното стратегическо партньорство с Москва, с което Китай неизменно стана най-големият търговски партньор на Русия.

Китай купува повече руски суров нефт и природен газ от всяка друга страна, предоставяйки на Москва икономическа подкрепа, която ѝ помогна да се справи със западните санкции, наложени заради войната в Украйна, отбелязва Ройтерс.

#China President Xi arrives in a few hours to #Moscow #Russia . On his 4 days visit will meet President #Putin and attend Friday #VictoryDay parade in Red Square. Any strike of Ukraine from now on to Moscow , gives russians a good excuse for massive retaliation 😎🍿☢️ pic.twitter.com/W40ISWUUUy