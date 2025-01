Путин и Си Цзинпин разговаряха

Р уският президент Владимир Путин и президентът на Китай Си Цзинпин проведоха видеоконферентен разговор, по време на който Путин поздрави Си за настъпващата Нова година по китайския календар, предадоха световните агенции и Синхуа.

Китайската Нова година настъпва на 29 януари. По този повод Путин пожела на народа на Китай мир и просперитет, а на Си той пожела в духа на известна китайска поговорка късмет в продължение на 10 000 години.

⚡#Chinese President Xi Jinping talked with 🇷🇺 #Russian President Vladimir Putin via video on Jan. 21. pic.twitter.com/kRWCXT9XEh