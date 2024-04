Лавров пред Си Цзинпин: Русия дава най-високата оценка за успехите на Китай

Р уският външен министър Сергей Лавров, който беше приет от китайския президент Си Цзинпин, заяви, че Русия дава най-високата оценка за успехите на Китай, предаде ТАСС.

"Бихме искали да изразим най-високата си оценка и възхищение от успехите, които постигнахте през тези години и преди всичко през последното десетилетие под Вашето ръководство", каза Лавров.

"Тези успехи искрено ни радват, понеже това са успехи на приятели, макар и не всички по света да споделят това отношение и макар че всячески се опитват да сдържат развитието на Китай. Както всъщност и развитието на Русия“, допълни руският външен министър.

👔🙎‍♂️ SO GLAD TO SEE YOU AGAIN - Xi Jinping to Lavrov (00:18 top video) - warmest of receptions for Russia's FM in Beijing from Chinese president Xi, reminiscing about always seeing him with Putin and sending the Russian leader sincere greetings. pic.twitter.com/qci2p7ZUpg