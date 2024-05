Си Цзинпин изпитва европейското единство

К итайският президент Си Цзинпин отпътува от Будапеща в петък, с което завърши първата си европейска обиколка от 2019 г., която го отведе и във Франция и Сърбия.

Китайският лидер се стремеше да преодолее различията с Франция и Европейския съюз, но жонглираше с тази цел, опитвайки се да укрепи търговските си съюзи със Сърбия - една от най-проруските страни в Европа - и Унгария, която е една от най-свадливите и влизащи в разногласия държави в ЕС, посочва Европейският нюзрум, платформа платформа за сътрудничество между 23 европейски новинарски агенции, сред които е и БТА.

Сърбия и Унгария са смятани за едни от най-благосклонните към Москва страни в Европа. Макар да не е постигнал значителен пробив с Франция или ЕС, Китай значително укрепи връзките си с Будапеща и Белград.

Си пътува в момент, когато континентът е разделен по отношение на това как да се справи с нарастващата мощ на Пекин и съперничеството между САЩ и Китай, въпреки че се полагат усилия за задълбочаване на отношенията след пандемията от COVID-19.

ЕС провежда и няколко разследвания на предполагаеми незаконни китайски субсидии за компании, работещи в ЕС. Един от проблемите е неотдавнашното разследване на подозрения за нелоялна търговия с биогорива от Китай на единния пазар, като Брюксел е готов да наложи ответни мерки, като например мита, ако бъде установен дъмпинг.

Анализират се и предполагаемите незаконни субсидии за китайски производители на вятърни турбини в Испания, Гърция, Франция, Румъния и България. Пекин заклейми тези действия като "протекционизъм".

Без пробив по Украйна и търговските въпроси с ЕС

Китайският лидер започна обиколката си в Париж на 5 май, където беше посрещнат с помпозност, но трябваше да се справи и с неудобни въпроси относно войната в Украйна и правилата на световната търговия.

Според анализатори Си е направил впечатление, но не е постигнал реален пробив по въпросите на търговията и напрежението в Украйна. "Нямаше никакъв пробив", каза анализаторът Цзя Ян Чун от Сингапурския университет, въпреки че френският президент Еманюел Макрон беше поканил председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Париж , за да окаже натиск върху китайския лидер относно дисбалансите в световната търговия.

По отношение на войната в Украйна Макрон и Фон дер Лайен призоваха Си да не позволява износ на технологии, които биха могли да бъдат използвани от Русия при нахлуването ѝ в Украйна, и поискаха Пекин да направи всичко възможно за прекратяване на войната.

От своя страна Си предупреди Запада да не "очерня" Китай заради конфликта. По време на тридневния си престой във Франция Си избягваше да стоварва отговорността за войната в Украйна върху Русия.

По отношение на търговията Фон дер Лайен подчерта проблема с китайския свръхкапацитет и начина, по който това води до навлизането на китайски стоки в Европейския съюз на твърде ниски цени, за да могат фирмите от ЕС да се конкурират с тях.

По време на разговорите в Париж Си отвърна на обвиненията, че китайският свръхкапацитет е причина за дисбалансите в световната търговия. Той отрече да има какъвто и да било проблем с китайския свръхкапацитет в световната търговия и каза, че Китай и Европа трябва да се справят с различията в търговията чрез "диалог и консултации и да се съобразят с легитимните опасения на другия“, според китайското външно министерство.

Сърбия: сключване на сделки и подкрепа на териториални претенции

Втората спирка на Си беше в сръбската столица Белград, където Китай и Сърбия подписаха редица важни споразумения за укрепване на двустранните отношения.

Посещението съвпадна с 25-годишнината от бомбардировката на китайското посолство в Белград през 1999 г., при която загинаха трима души. Посолството беше ударено по време на продължилата няколко месеца кампания на НАТО, водена от САЩ, насочена срещу сръбските сили за сигурност, които воюваха с етнически албански бунтовници в Косово. По-късно САЩ се извиниха, като заявиха, че остарелите карти са подвели пилота да удари грешна цел.

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Сърбия ще има твърдата подкрепа на Китай по всички въпроси, повдигнати в ООН. Съвместното изявление, подписано от него и китайския президент, издигна нивото на двустранните отношения от стратегически връзки до общност с общо бъдеще в новата ера като най-висша форма на сътрудничество между Сърбия и Китай, добави той.

"Горд съм, че успях да подпиша такова изявление със Си. Ние изпитваме огромно уважение към Китай", заяви Вучич на съвместна пресконференция.

Китай е налял милиарди в Сърбия и съседните балкански държави, особено в минното дело и производството, а миналата година Пекин и Белград подписаха споразумение за свободна търговия.

Сърбия също така многократно е подкрепяла претенциите на Китай към Тайван, а на свой ред Пекин отдавна подкрепя териториалните претенции на Сърбия към отцепилата се провинция Косово. Заедно с Русия Китай възпрепятства признаването на Косово в ООН.

На срещата в Белград Вучич заяви, че "Тайван е Китай" и поиска подкрепата на Пекин пред "натиска, на който Белград е подложен заради своята "автономна политика", без да уточнява произхода на този натиск.

Унгария на Орбан: Орбан: Врата на Китай към ЕС

Последната спирка от обиколката беше Унгария, където президентът беше приет от министър-председателя Виктор Орбан, с цел засилване на сътрудничеството по всички направления и укрепване на влиянието на азиатския гигант в региона.

В рамките на посещението Китай и Унгария подписаха множество междуправителствени споразумения, въпреки че унгарската държавна телевизия, единствената унгарска телевизия, на която беше позволено да присъства на церемонията, не предостави никакви подробности. Дори очертанията на договореното "всеобхватно стратегическо партньорство" са неясни. Орбан заяви, че двете страни искат да работят заедно и в областта на ядрената индустрия. "Досега това не се е случвало", каза той.

Пекин разглежда Будапеща като една от входните врати на Китай към ЕС, за да разпространява продуктите си в блока, включително батерии за електрически превозни средства. Ето защо той е инвестирал милиарди в страната, която при постоянни търкания с Брюксел се е превърнала в най-големия получател на китайски инвестиции в района.

Китайският производител на автомобилни батерии CATL изгражда втория си европейски завод близо до източния унгарски град Дебрецен, а китайският производител на автомобили BYD трябва да започне да произвежда леки автомобили в южния Сегед още през следващата година.

Китай също така помогна за финансирането на нова железопътна линия между Белград и Будапеща като част от своята инициатива "Един пояс, един път" (BRI), "Новият път на коприната", която Италия напусна през декември. Унгария е единствената страна от ЕС, която участва в китайската инициатива за инфраструктура и инвестиции.

Орбан, критикуван за авторитарната си позиция, е лидерът на ЕС, който е най-благосклонен към Русия и е склонен да се сближава повече с Пекин и Москва, дори с цената на подкопаване на единството на ЕС и НАТО.

Китайският лидер Си призова Унгария, която поема ротационното председателство на ЕС през втората половина на годината, да "играе по-голяма роля в ЕС и да даде тласък за ново и по-голямо развитие на отношенията между Китай и ЕС".

След като европейската обиколка на Си Цзинпин приключи, скоро той ще има високопоставен посетител у дома. След началото на петия си мандат руският президент Владимир Путин ще пътува до Китай тази седмица на първото си посещение в чужбина.

Очаква се лидерът на Кремъл да пристигне в Пекин в четвъртък по покана на Си и да остане до петък, съобщи китайската държавна информационна агенция Синхуа. Последното официално държавно посещение на Путин в източната съседка на Русия беше преди почти шест години.

Изборът на Китай за първа дестинация след преизбирането му през март подчертава тесните връзки между двете ядрени сили и постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН.

Откакто Москва започна инвазията си в Украйна през 2022 г. и последва налагането на западни санкции, Русия до голяма степен е изолирана в международен план. Китай обаче не осъди нападението и зае неутрална позиция спрямо останалата част от света, като същевременно продължи да подкрепя дългогодишния си партньор.

