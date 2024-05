"Стоманено приятелство": Си Цзинпин пристигна на посещение в Сърбия

П резидентът на Китай Си Цзинпин посочи при пристигането си снощи в Белград, че стоманеното приятелство между Сърбия и Китай е пуснало по-дълбоки корени в сърцата на двата народа и че той е убеден, че това посещение ще бъде ползотворно и ще отвори нова страница в отношенията между двете страни, предаде Танюг.

Today Xi Jinping visits Serbia, and says China will 'never forget'. The date is very significant. Today 25 years ago US led NATO bombed the Chinese embassy in Belgrade, Serbia. 3 Chinese journalists were killed, RIP.. pic.twitter.com/vO4Vd92ELV