Макрон кани Си Цзинпин на планинска разходка в Пиренеите

Ф ренският президент Еманюел Макрон кани китайския си колега Си Цзинпин днес на планинска разходка в Пиренеите, предаде Франс прес. Двете първи дами ще придружат съпрузите си.

Планинската разходка е ден след като Си беше посрещнат тържествено в Париж и проведе разговори с Макрон и с председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен. Основните теми на тези дискусии бяха търговският дисбаланс и Украйна.

Макрон: Китай се съгласи да не помага на Русия

Сега двамата лидери и техните половинки ще отидат в ски курорта Ла Монжи, където ще обядват и в местен ресторант, с чийто главен готвач Макрон се познава добре и при когото е гостувал често.

В този район на Франция Макрон е идвал на ваканция с баба си и дядо си. Там той има и братовчеди.

