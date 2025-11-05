Тръмп разговаря с представители на Швейцария по въпроса за митата

ЕК представи докладите за напредъка към ЕС на страните, очакващи присъединяване

Д оналд Тръмп обяви вчера, че е разговарял за „търговия и търговски дисбаланс“ с „високопоставени представители на Швейцария“ – страна, на която наложи особено високи мита, предаде АФП.

„Срещата приключи с уговорката нашият търговски представител Джеймисън Гриър да продължи разговора с швейцарските ръководители“, написа американският президент в своята мрежа „Трут Соушъл“.

„Поздравявам всички присъстващи за добре свършената работа“, добави още Доналд Тръмп, без да уточни самоличността на швейцарските си събеседници.

Швейцария е сред страните, най-силно засегнати от протекционистката офанзива на републиканеца, която комбинира мита по държави и по сектори, отбеляза АФП.

Върху голям брой швейцарски стоки е наложено общо мито от 39% – едно от най-високите, въведени спрямо търговските партньори на Съединените щати по света.

Тази алпийска страна се опасява, че може да загуби десетки хиляди работни места заради изключително експортно ориентираната си икономика – от часовникарството и производството на индустриални машини до шоколада и сиренето.

Защо Тръмп наказа Швейцария?

Швейцария е обезпокоена и от въздействието върху фармацевтичния си сектор на заплахите от огромни допълнителни мита, отправени от Вашингтон.

През последните месеци Доналд Тръмп постигна компромиси с Европейския съюз и други държави, които направиха отстъпки и обещаха инвестиции в САЩ в замяна на намаляване на митата, които ги засягат.

Редица фармацевтични компании също се споразумяха с милиардера републиканец, за да избегнат тежки мита върху своите лекарства.