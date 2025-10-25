Свят

След като разгневи Тръмп: Канада спира реклама срещу американските мита

Излъчването ѝ ще продължи през почивните дни по време на Световните серии по бейзбол и в понеделник ще бъде преустановено

25 октомври 2025, 08:00
След като разгневи Тръмп: Канада спира реклама срещу американските мита
Източник: iStock photos/Getty images

В ластите в Онтарио заявиха, че ще направи пауза в рекламната кампания, която стана повод американският президент Доналд Тръмп внезапно да прекрати търговските преговори с Канада, предаде Ройтерс.

В рекламата се чува гласа на покойния американски президент Роналд Рейгън, който казва, че митата предизвикват търговски войни и икономическа катастрофа.

Излъчването ѝ ще продължи през почивните дни по време на Световните серии по бейзбол и в понеделник ще бъде преустановено, заяви премиерът на провинция Онтарио Дъг Форд.

"След разговор с премиера (Марк) Карни Онтарио от понеделник ще направи пауза в рекламната си кампания, свързана със САЩ, за да могат да се подновят търговските преговори", пише в изявление на Форд.

Източник: БТА/Николай Велев    
Канада САЩ реклама мита Тръмп
Тежък инцидент с български военен парашутист
Тежък инцидент с български военен парашутист

Китай спря покупките на руски морски петрол
Китай спря покупките на руски морски петрол

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

<p>Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор</p>
Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор

