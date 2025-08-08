Защо Тръмп наказа Швейцария?

39 на сто: такива мита реши да наложи Тръмп на Швейцария. В отчаянието си швейцарците обсъждаха какви ли не идеи, а президентката специално отиде отвъд океана. Но без успех, съобщи Deutsche Welle.

Какво означава това за швейцарската икономика?

Надеждите за сделка не се оправдаха - швейцарската президентка Карин Келер-Зутер така и не успя да договори по-добри търговски условия за страната си, макар че за целта отиде специално във Вашингтон, където се срещна с външния министър Марко Рубио. Медиите дори пишат, че за постигането на сделка е бил привлечен и шефът на ФИФА Джани Инфантино - швейцарецът, който в момента има най-добрите контакти с американския президент.

Но умилостивяване на Доналд Тръмп не бе постигнато и така от днес за стоките от Швейцария важат мита от 39 процента при вноса в САЩ - най-високите за държава от Европа. Заявката за тях бе направена в края на юли, след като телефонен разговор между Тръмп и президентката Келер-Зутер също остана безрезултатен, припомня германският "Ханделсблат".

Риск от фалити: "Благосъстоянието в Швейцария е под заплаха"

В Швейцария се опасяват, че митата на Тръмп може да доведат до сериозни икономически проблеми. "Благосъстоянието е под заплаха", предупредиха от Съюза на швейцарската технологична индустрия. Митата ще се плащат от вносителите и от американските потребители, но така марката "Произведено в Швейцария" ще се оскъпи толкова, че поръчките може просто да секнат, гласят опасенията. САЩ са най-важният пазар за швейцарския износ с дял от почти 19%, посочва "Ханделсблат".

Индустриалният съюз Economiesuisse предупреждава на свой ред за риска от фирмени фалити - смята се, че под заплаха са десетки хиляди работни места. Включително поради това, че конкуренцията от ЕС ще бъде обложена с мита от "само" 15 на сто.

Какво ще стане с швейцарските часовници и машини?

Швейцарските часовници са много търсени от заможните американци: Rolex, Breitling, Tag Heuer - тези и други подобни марки красят китките включително на Доналд Тръмп и други милиардери в неговия кабинет, отбелязва германското издание и изчислява, че в никоя друга страна не се продават толкова много швейцарски часовници: през 2024 продажбите в САЩ са били за 4,3 милиарда франка.

Освен това шейцарците са водещи на пазара с прецизните си машини и частите за тях. И тук обаче те може да останат на заден план, след като конкуренцията ще може да осигурява по-евтини доставки заради митата.

"Шпигел" пише в тази връзка, че в отчаянието си швейцарците с обсъждали в последните дни какви ли не идеи, за да спечелят благоразположението на Тръмп: например да внасят телешко месо от САЩ (макар че имат достатъчно), да поръчат 100 вместо 36 бойни самолета (макар прелитането на въздушното пространство на страната да трае само няколко минути). Министърът на икономиката Ги Пармелин дори спомена за внос на втечнен газ от САЩ - макар Швейцария изобщо да няма нито такива пристанища, нито такива потребности. Издигнато е било и предложението централата на ФИФА да се премести от Цюрих в Маями...

А шоколадът и сиренето?

От срив в износа се опасяват и производителите на шоколад и сирене в Швейцария. Тревогите им са, че вече няма да са конкурентоспособни на американския пазар. От сиренето "Грюер" например отвъд океана се изнасят цели 13 процента от продукцията - над 4300 тона само през миналата година, информира "Ханделсблат".

По-спокойни са в големи компании като Lindt и Nestle - защото произвеждат в САЩ за американския пазар. При Nestle например става дума за над 90 процента от продукцията.

Защо 39 процента?

Търсейки отговора на въпроса защо Тръмп налага на Швейцария мита точно от 39 процента, а не примерно 38 или 41, някои експерти изчисляват, че обемът на търговския дефицит между Швейцария и САЩ се равнява на около 39 милиарда франка. Но президентката Келер-Зутер изтъква, че дефицитът съвсем не е толкова голям, защото Тръмп визира само обмена на стоки - швейцарски износ за 65 милиарда франка срещу 26 милиарда внос от САЩ за 2024 година. В сферата на услугите обаче САЩ са много по-напред, поради което дефицитът възлиза на около 20 милиарда долара.

Както отбелязва nTV, с влязлата в сила ставка Швейцария попада сред държавите с най-високи мита, наложени от САЩ - Сирия (41 процента), Мианмар и Лаос (по 40%). Швейцария се оказва и истинско изключение в Европа, след като Великобритания договори за по-голямата част от своя износ ставка от 10 процента, а ЕС - 15 на сто. Норвегия например, още една европейска страна извън ЕС, също е със ставка от 15 процента.

70 държави под ударите на американските мита от днес

С днешна дата новите американски мита влизат в сила за 70 държави по света. Ставките са между 10 и 50 процента, като за ЕС вносът, включително автомобилите, ще се облага с 15 на сто. Същото важи и за повечето продукти от Япония и Южна Корея. Бразилия е сред най-потърпевшите - с мита от 50 на сто заради наказателното преследване на бившия президент и приятел на Тръмп Жаир Болсонаро. Стоките от Индия са със също толкова високи мита - заради това, че страната купува руски петрол и така оказва подкрепа за войната на Русия срещу Украйна.

Митата за канадските стоки в крайна сметка ще бъдат 35 процента - тук аргументът на Тръмп е липсата на сътрудничество в борбата срещу наркотърговията. Другата съседна на САЩ държава - Мексико - засега получава отсрочка от 90 дни. С Китай също все още се водят преговори.