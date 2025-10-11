„Китай не се страхува“: жителите на Пекин отхвърлят заплахата от мита на Тръмп

Ж ителите на китайската столицата изразиха безразличие и неподчинение в събота, когато бяха попитани от AФП относно последната заплаха на Доналд Тръмп да наложи нови, жестоки мита на страната.

В петък американският президент внезапно обяви, че САЩ ще наложат допълнителни 100% мита върху целия китайски внос от 1 ноември „или по-рано“, като постави под въпрос и предстоящата среща с президента Си Дзинпин. Китайските власти все още не са отговорили публично на заплахата, която според Тръмп е в отговор на новите мерки на Пекин за контрол на износа в сектора на стратегическите редкоземни елементи. Министерствата на външните работи и търговията не коментираха, когато бяха попитани от AФП в събота.

„Не почувствах нищо, когато видях новината за първи път“, каза Лиу Минг, 48-годишен служител в софтуерна компания, пред голям търговски център в Пекин. „Тръмп винаги има тези детински или капризни политики“, каза Лиу. „Китай не се страхува от никакви санкции или политики на САЩ, насочени към ограничаване на нашето положение. Ние имаме увереността и способността да се справим по-добре сами.“

Голяма каша

Подобно на други по улиците на Пекин Лиу вижда Тръмп като непостоянен. „От гледна точка на китаец, той е малко ненадежден“, каза той. „Той винаги преминава от една политика към друга, което причинява голяма утеха на света. „Тя не е стабилна“.

Ирен Ванг, застрахователна служителка на около тридесет години, повтори това мнение.

„Днес казва едно, но може би след дрямка ще си промени мнението отново“, пошегува се Ванг. „На неговата възраст (79) той трябва да е малко по-спокоен!“ Тя вярва, че огромните мита, с които Тръмп заплашва, биха могли да имат обратен ефект. „За американците това може да има въздействие“, каза тя, тъй като митата върху китайски продукти биха могли да повишат цените в САЩ. Що се отнася до потенциалното въздействие върху хората, живеещи в Китай, Ванг призна, че не може напълно да игнорира новината. „Честно казано, това не е първият път, така че ще трябва да изчакаме и да видим как ще се развият нещата.“

Надежда за „нормалност“

Някои жители на китайската столица заявиха пред AФП, че очакват само умерено въздействие върху икономиката на страната си, ако търговската война с Вашингтон ескалира отново. „Секторът за внос-износ, особено бизнесите в него, неизбежно ще бъдат засегнати до известна степен“, каза 40-годишната Джесика Ю. Но „за обикновените хора в Китай, в близко бъдеще, не мисля, че много ще се промени в ежедневието им“, каза тя. Ю също така се оплака от напрегнатите отношения между Пекин и Вашингтон. „Колкото по-мирни са нещата, толкова повече икономическо развитие може да се случи“, каза тя. „Надяваме се нещата да се върнат към нормалното.“ Лиза Лиу, колежка на Ю, която е на тридесет години, каза, че вижда едно добро нещо в непредсказуемия подход на Тръмп към управлението. „Той ни дава много теми за разговор на масата за вечеря“, каза тя.