Швеция: Руски военен военен самолет наруши въздушната ни граница

Р уски военен самолет наруши вчера за кратко въздушното пространство на Швеция източно от балтийския остров Готланд и беше пресрещнат от шведски изтребители, съобщиха днес въоръжените сили на скандинавската страна, предаде Ройтерс.

Шведските въоръжени сили посочиха в изявление, че до руския военен самолет СУ-24 е било изпратено предупреждение, той не е отговорил, след което два шведски изтребителя „Грипен“ (Gripen) са били изпратени да го пресрещнат.

