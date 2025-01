Папа Франциск е категоричен: Не планирам да подавам оставка

П апа Франциск омаловажи здравословните си проблеми и настоя, че не планира да подава оставка.

„Добре съм“, казва 88-годишният Франциск в новите си мемоари, публикувани във вторник „Надежда: Автобиография“, съобщи Ройтерс.

Той добавя, че църквата се „управлява с главата и сърцето, а не с краката“.

Франциск, първият папа от Латинска Америка, е начело на Католическата църква от 2013 г. насам. На 88-годишна възраст той е най-възрастният папа от повече от век насам и през последните години се бори с редица здравословни проблеми.

През 2021 г. му беше отстранена част от дебелото черво. През 2023 г. е хоспитализиран два пъти - веднъж заради респираторна инфекция, а вторият път, за да се подложи на операция за отстраняване на херния в коремната му стена и премахване на белези.

Често използва инвалидна количка, а миналата седмица помоли помощник да прочете по-голямата част от речта му, защото страдаше от настинка.

„Всеки път, когато папата се разболее, вятърът на конклава винаги сякаш духа“, пише Франциск в новите си мемоари, визирайки вековната традиция кардиналите да се събират в официалната резиденция на папата - Сикстинската капела - след смъртта на понтифика, за да изберат следващия.

„Истината е, че дори в дните на операцията никога не съм мислил да подам оставка“, посочва той.

“Надежда” е втората от двете книги, издадени в рамките на две години от папата. „Животът, моята лична история през световната история“ беше издадена през март миналата година.

Тази книга, съставена от разговори с италианския журналист Карло Мусо, първоначално беше планирана да бъде публикувана след смъртта на Франциск, но по молба на Франциск тя излиза сега в повече от 80 държави, за да съвпадне с началото на католическата Света година.

Италианският издател на книгата, Mondadori, я нарича първата автобиография, написана от действащ папа.

Автобиографичните хроники на папа Пий II, „Коментарите“, са създадени по време на живота му в средата на XV век.

Книгата разказва за живота на Франциск, израснал в Аржентина - роден е като Хорхе Берголио в Буенос Айрес - за кариерата му като епископ в родината му и за някои от решенията му като ръководител на Католическата църква.

В книгата Франциск защитава миналогодишното си решение да позволи на свещениците да дават благословии на еднополови двойки, съобщава Ройтерс.

„Благословени са хората, а не връзките“, казва той. „Всички в Църквата са поканени за благословия, включително разведените, хомосексуалните и транссексуалните“, казва той.

„Хомосексуалността не е престъпление, тя е човешки факт“, добавя Франциск.

В профила на папа Франциск в Х се казва: „Светата година е възможност да променим живота си, да преосмислим мисленето си и да започнем наново, като се учим от Исус и възлагаме надеждата си на Бога. Това е смисълът на Юбилейното поклонничество.“

