Папа Франциск откри Свещената година на Католическата църква

П апа Франциск даде началото на Свещената година на Католическата църква, която се очаква да привлече около 32 милиона поклонници в Рим - изпитание както за издръжливостта на папата, така и за способността на Вечния град да ги посрещне, предаде Асошиейтед прес.

От инвалидната си количка Франциск почука няколко пъти и голямата Свещена врата на базиликата "Свети Петър" се отвори. Той премина през прага, докато камбаните биеха в целия Рим и хорът в базиликата започна литургията за Бъдни вечер.

"Стъпките, които сега правим, са стъпките на цялата църква", каза папата. Деца и родители от пет континента го последваха в базиликата.

С церемонията се открива традицията на юбилея, който се провежда веднъж на 25 години и по време на който вярващите католици правят поклонения в Рим.

The Jubilee of Hope 2025 has begun! Pope Francis opened the Holy Door of St. Peter's Basilica at the Vatican. The Catholic Church begins a Holy Year that the Popes proclaim every 25 years. #Jubilee2025 . pic.twitter.com/IeyCG56r3h

Франциск е посветил юбилея през 2025 г. на темата за надеждата и ще подчертае това послание, когато в четвъртък отвори Свещената врата в римския затвор Ребибия, за да даде на затворниците надежда за по-добро бъдеще. Франциск отдавна е включил служението в затворите в своето свещеническо призвание и по време на пътуванията си е направил няколко посещения в Ребибия и други затвори.

Сигурността около Ватикана е на най-високо ниво след нападението на коледния пазар в Германия миналата седмица, подчерта италианското вътрешно министерство.

Pope Francis kicked off the 2025 Holy Year on Tuesday, inaugurating a celebration of the Catholic Church that is expected to draw some 32 million pilgrims to Rome in a test of the pope's stamina and the ability of the Eternal City to welcome them.https://t.co/eNlJ4vomEn