Папа Франциск: Тормозът в училище подготвя учениците за война, а не за мир

П апа Франциск предупреди, че тормозът в училище подготвя учениците за война, а не за мир. Тези предупреждения той отправи в реч пред преподаватели, събрали се във Ватикана, предадоха Асошиейтед прес и АНСА.

В речта си пред около 2000-те учители и възпитатели, но също и родители Франциск наблегна на посланието си срещу тормоза, като помоли присъстващите да се ангажират с борба срещу него както в училище, така и у дома.

