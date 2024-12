Израел нанася удари в Йемен

Т елевизията на хусите "Масира" съобщи за най-малко трима убити и 11 ранени при израелските въздушни удари в Йемен днес по обекти на свързаната с Иран групировка, предаде Ройтерс.

"Ще продължим да режем ръката на иранската ос", каза след атаката израелският премиер Бенямин Нетаняху.

Breaking News. Israel is carrying out massive air strikes against the Houthis in Yemen. The attack is now being carried out in broad daylight. 3 main targets: Airport in Sanaa - disabled Power plants in Sanaa - destroyed Seaport in Hodeidah - disabled again. pic.twitter.com/066B5assFf

Израел нанесе въздушни удари в Йемен по летището на столицата Сана и пристанищния град Ходейда, които са под контрола на хусите, предадоха по-рано Ройтерс и Франс прес.

Подкрепяната от Иран групировка извършва атаки с ракети и дронове срещу Израел, както твърди, в знак на солидарност с палестинците на фона на войната в ивицата Газа. В отговор Израел на няколко пъти нанесе въздушни удари по цели в Йемен.

Представители на хусите и очевидци съобщиха за поразени цели в Сана и Ходейда.

Not only in the Gaza Strip, but Israel terrorism has extended to include the region.



New Zionist terrorist strikes targeted Yemen, which refused to submit to the American, European, and Zionist terrorism and insisted on supporting Gaza.#Yemen #Palestine #Gaza pic.twitter.com/pqSRzXhZgW