Русия е наела стотици наемници от Йемен, за да се бият в Украйна

Р усия е наела стотици наемници от Йемен, за да се бият във войната ѝ срещу Украйна, съобщи "Файненшъл Таймс" (FT).

Вербуваните разказват пред FT, че им е била обещана изгодна работа, „високи заплати“ и дори руско гражданство. Въпреки това, след като пристигнали в Русия с помощта на свързана с хутите компания, те били „насилствено въведени в руската армия и изпратени на фронтовата линия в Украйна“.

Процеса е описан като „сенчеста операция за трафик“, подчертавайки задълбочаващите се връзки между Кремъл и подкрепяните от Иран йеменски бойци хути.

От началото на пълномащабната си инвазия Москва разчита на различни методи за привличане на мигранти и чуждестранни граждани, за да компенсира тежките си загуби на бойното поле, като същевременно избягва пълномащабна мобилизация.

Докладите сочат, че Русия е вербувала лица от Непал, Сомалия, Индия, Куба и други страни.

