Ще има ли война? САЩ набелязаха 52 цели за 52 заложници в Иран

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че САЩ са „хванали на прицел” 52 обекта в Иран и ще нанесат удар „много бързо и много силно”, ако Техеран атакува американци или американски активи, съобщи Би Би Си (BBC).

Забележките на американския държавен глава идват, след като САЩ убиха иранския генерал Касем Солеймани. Именно неговото убийство е в основата на последната ескалация на напрежението между двете нации, а Иран обеща „тежко отмъщение”.

Ракети срещу военна база на САЩ, взрив до посолството в Багдад

В социалната мрежа Туитър Доналд Тръмп обвини Иран, че „говори много смело за прицелване към определени активи на САЩ”.

Той каза, че САЩ са набелязали 52 ирански обекта, някои от които са „на много високо ниво и важни за Иран и иранската култура”. Президентът заяви, че целите представляват 52 американци, които са били заложници в Иран повече от година от края на 1979 г., след като са били отведени от посолството на САЩ в Техеран.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!