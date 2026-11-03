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Зеленски потвърди: Украйна е хакнала руската система за предупреждение в отговор на руска кибератака

Киев е предприел ответни действия, след като украинското приложение за предупреждение за въздушни нападения е било компрометирано и е изпращало фалшиви съобщения за ядрена и химическа опасност

Василена Василева Василена Василева

3 ноември 2026, 07:47
Зеленски потвърди: Украйна е хакнала руската система за предупреждение в отговор на руска кибератака
Източник: AP/БТА

У крайна е извършила хакерска атака срещу руската система за предупреждение за въздушни нападения в отговор на кибератака срещу собственото си приложение за известяване на населението. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за американската обществена телевизия PBS, цитиран от ДПА.

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„Ние отвръщаме само на техните атаки“, каза Зеленски.

„Те атакуваха нашата система. Това беше кибератака“, заяви украинският президент и добави, че страната му е предприела ответни действия, след като е станало ясно, че атаката е насочена срещу цивилното население.

В интервюто Зеленски потвърди, че Украйна е атакувала руската система, като уточни, че действията са били в отговор на първоначалното проникване в украинското приложение.

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  • Фалшиви предупреждения за ядрена и химическа опасност

В нощта срещу 2 ноември украинското приложение за предупреждение за въздушни нападения Air Alert е било обект на кибератака. Потребители са получили фалшиви съобщения за повишена радиационна опасност, химическа атака и безредици в Киев.

В някои от известията се споменавала и руската ракета „Орешник“. Съобщенията са били написани на руски и украински език, а властите призоваха гражданите да не се доверяват на подозрителните известия и да следят официалните канали за информация.

Украинските власти временно ограничиха работата на приложението, докато отстраняват последствията от атаката. По-късно функционирането му започна постепенно да се възстановява.

Няколко часа след инцидента и руското Министерство на извънредните ситуации съобщи за масирана кибератака срещу мобилното си приложение.

Потребители в Русия са получили фалшиви съобщения, според които ядрени бойни глави са били изстреляни към всички руски региони. В известията се отправяли и призиви хората да се запасят с храна за три седмици и да се укрият в мазета.

Руското ведомство потвърди, че приложението е било компрометирано, но не посочи кой стои зад атаката.

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  • Основните системи за предупреждение са работили

Руските власти уточниха, че кибератаката е засегнала мобилното приложение, което представлява допълнителен канал за информиране на населението. Основната система за предупреждение, която използва сирени, SMS съобщения, радио и телевизия, е продължила да функционира нормално.

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Украинските военновъздушни сили също предупредиха, че атаката срещу приложението не е засегнала системите за управление на отбраната и сигурността на страната.

Приложенията за предупреждение за въздушни нападения имат важна роля за цивилното население в двете държави заради продължаващата война. Те изпращат известия за потенциални ракетни и дронови удари, както и за други опасности.

Редактор: Василена Василева
Източник: PBS, Reuters, AP    
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