Свят

Оман открива временен морски коридор през Ормузкия проток

Мярката цели да гарантира безопасното преминаване на търговски кораби през един от най-важните енергийни маршрути в света на фона на напрежението в региона

Василена Василева Василена Василева

24 юни 2026, 07:42
Оман открива временен морски коридор през Ормузкия проток
Източник: AP/БТА

О ман обяви, че е координирал действията си с Международната морска организация (ММО) за създаването на временен морски коридор за кораби, които желаят да преминат през Ормузкия проток. Новината беше съобщена от оманската държавна информационна агенция и цитирана от "Ройтерс".

Според информацията плавателните съдове, които възнамеряват да използват временния коридор, ще трябва предварително да координират преминаването си с Международната морска организация въз основа на навигационни координати, предоставени от организацията и от оманските власти.

От Маскат подчертават, че инициативата има за цел да гарантира свободата на корабоплаването през стратегическия воден път в съответствие с международното морско право. Властите уточняват още, че за използването на коридора няма да бъдат налагани транзитни такси.

  • Защо Ормузкият проток е толкова важен

Ормузкият проток е сред най-ключовите морски маршрути в света. Той свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море и представлява основна артерия за износа на петрол и природен газ от държавите в Близкия изток.

През тесния морски проход ежедневно преминават милиони барели суров петрол, както и значителни количества втечнен природен газ. По оценки на международни енергийни анализатори приблизително една пета от световната търговия с петрол преминава именно през Ормузкия проток.

Заради стратегическото му значение всяко напрежение в района незабавно се отразява на международните пазари и предизвиква опасения за прекъсване на доставките на енергийни ресурси.

  • На фона на засилено напрежение

Решението на Оман идва в момент, когато регионът остава под внимателното наблюдение на международната общност заради нестабилната обстановка в Близкия изток и опасенията от евентуални смущения в корабоплаването.

През последните години Ормузкият проток неведнъж е бил в центъра на геополитически спорове. Напрежението между Иран и западните държави, както и военните конфликти в региона, многократно са пораждали опасения за сигурността на търговските кораби и за свободното движение на стоки.

В подобни ситуации застрахователните разходи за корабните компании обикновено се увеличават, а цените на петрола реагират чувствително на всяка заплаха за нормалния трафик през протока.

  • Ролята на Оман

Оман традиционно поддържа балансирани отношения както със западните държави, така и с Иран, което често му позволява да играе ролята на посредник при регионални кризи.

Създаването на временния морски коридор се разглежда като опит да бъде осигурена предвидимост за международното корабоплаване и да се намалят рисковете за търговските превози в един от най-чувствителните райони на света.

Засега не е уточнено колко дълго ще функционира временният коридор, но оманските власти уверяват, че основната цел остава гарантирането на безопасно и свободно преминаване на плавателните съдове през Ормузкия проток в съответствие с международните правила и без допълнителни финансови тежести за превозвачите.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Владимир Арангелов    
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