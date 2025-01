„Диди: Създаването на едно лошо момче“: Документален филм разкрива ранните години на рапъра

В четвъртък излезе трейлър на нов документален филм на Peacock за Шон „Диди“ Комбс.

(Във видеото: Скандалът, който разтресе Холивуд: Пъф Деди с обвинения за режисиране на масови оргии)

Наречен е „Диди: Създаването на едно лошо момче“.

90-минутният документален филм ще разкаже историята на ранните години на опозорения и понастоящем лишен от свобода рапър и музикален магнат, пише The Post.

Според Peacock в него ще бъдат включени ексклузивни интервюта с приятели от детството на Комбс, бивши бодигардове, бивши стажанти и певеца Al B. Sure! (който също така е бил романтично свързан с покойната бивша жена на Комбс, Ким Портър).

В трейлъра на „The Making of a Bad Boy“ мъж с преправен глас, за да прикрие самоличността си, твърди:

„Всеки път, когато студиото или някоя стая свети в червено, той прави любов и секс. Някои от момичетата, които са били в стаята, със сигурност са били непълнолетни“.

Неизвестен женски глас също твърди: „Казаха, че могат да ме изпратят и да ме продадат на всеки“.

Друга жена, интервюирана в документалния филм, казва: „Шон Комбс е чудовище“.

Понастоящем Комбс е във федерален арест в очакване на съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет.

Той бе арестуван на 16 септември.

След ареста му дългогодишният му съперник 50 Cent (с рождено име Къртис Джаксън) публикува в Instagram снимка от участието си в „Шоуто на Дрю Баримор“, където разкри за 1000 бутилки с лубрикант и бебешко олио, които бяха конфискувани от Вътрешна сигурност в дома на Комбс през март.

През октомври се появиха нови съобщения за предполагаемите секс партита на Комбс, на които според федералните прокурори понякога са участвали жени, които са били заплашвани или принуждавани да извършват изтощителни, многочасови сексуални действия.

