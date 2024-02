Шон "Диди" Коумс е обвинен в сексуален тормоз от бивш служител

Ш он "Диди" Коумс е обвинен в сексуално насилие от бивш служител в ново дело.

В понеделник Родни „Лил Род“ Джоунс, бивш продуцент и видеооператор на 54-годишния музикален магнат, заведе дело във федералния съд на Ню Йорк, твърдейки, че повече от година Коумс го е тормозил сексуално, дрогирал и заплашвал.

Джоунс иска обезщетение от 30 милиона долара.

Според съдебни документи, Джоунс е продуцирал девет песни от последния албум "Love" на Коумс от септември 2022 г. до ноември 2023 г.

Бившият служител каза, че докато е работил по проекта, той е живял с Шон "Диди" Коумс в различни градове на САЩ и също е щял да почива с него извън страната. Джоунс твърди, че през това време той „е станал свидетел, преживял и е изтърпял много неща, които надхвърлят ролята му на продуцент на албума “.

Джоунс твърди, че поради ролята си на видеооператор, от него се е „изисквало“ „постоянно“ да снима изпълнителя на „Last Night“.

„В резултат на това Джоунс е осигурил стотици часове кадри и аудиозаписи на Коумс, неговия персонал и неговите гости, участващи в сериозна незаконна дейност“, се казва в съдебния документ.

"През цялото време, докато живеел с Коумс, Джоунс бил жертва на постоянно непоискано и неразрешено опипване и докосване от Коумс“, се добавя в съдебния иск на Джоунс.

Бившият служител също така твърди, че в един момент е бил помолен да работи в банята на Коумс и изпълнителят „се е разхождал гол и се е къпел в прозрачна стъклена кабина“, карайки Джоунс да се чувства неудобно.

Джоунс също така твърди в своя иск, че Коумс му е показал запис на американски диджей, звукозаписен продуцент и телевизионна личност Стиви Джей, който прави секс с мъж.

Според ищеца Коумс е знаел, че Джоунс „изглежда и идолизира“ Стиви Джей и е използвал записа като начин да го привлече. „Това е нормална практика в музикалната индустрия, виж, че дори Стиви Джей го прави“, каза Коумс на тогавашния си служител.

Джоунс също така твърди, че на Деня на благодарността през 2022 г. братовчедката на приятелката на Коумс по това време също го е нападнала сексуално „в присъствието на Коумс и неговия персонал“.

