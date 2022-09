Изненада за учените: Най-северният остров в света не е остров

М исленият дълго за най-северния остров в света се оказа не остров, а айсберг, покрит с чакъл, съобщи ДПА, позовавайки се на изследователката Рене Форсберг.

Най-негостоприемното място на Земята: Там температурите достигат до минус 89,2°C

Датски и швейцарски учени откриха айсберга миналата година северно от Гренландия. Сега обаче беше установено, че под него има вода, което означава, че е айсберг.

All the islands found since 1978 in the region had now been visited, and none of them had turned out to be true islands. https://t.co/r5CRTEPsIt