Подложиха трансджендър на терапия с електрошок, за да “излекуват” хомосексуалността му в Китай

Т рансджендър жена в Китай е спечелила рекордна сума обезщетение от болница, която я е подложила на няколко сеанса на електрошокова терапия без нейно съгласие.

Народният съд на окръг Чангли в Цинхуандао, град в провинция Хъбей, одобри присъждането на 60 000 юана (7875.97 евро) на 28-годишната изпълнителка Линг'ер, която по рождение е мъж, но се идентифицира като жена. ЛГБТ+ активисти определиха обезщетението, одобрено на 31 октомври, като победа за правата на транссексуалните в Китай.

Линг'ер, която използва псевдоним, заяви, че се надява нейният случай, който е първият случай на транссексуално лице, спечелило съдебно оспорване срещу използването на практики с електрошок в Китай, да помогне на други представители на ЛГБТК+ общността да се ориентират в медицинските спорове и да защитят правата си. „В Китай положението на транссексуалните хора не е много оптимистично. Липсва защита за тази група от хора“, казва тя.

Линг'ер е приета в болница в Цинхуандао през юли 2022 г., след като предишната година се разкрива пред родителите си като транссексуална. Родителите ѝ са били „много против“ половата ѝ идентичност, казва Линг'ер, и са смятали, че не е психически стабилна. Затова са я изпратили в психиатрична клиника.

В болницата ѝ поставят диагноза „тревожно разстройство и несъответстваща сексуална ориентация“. Тя е държана там в продължение на 97 дни и е подложена на седем сеанса с електрошок.

„Нанесе сериозни щети на тялото ми. Всеки път, когато се подлагах на лечението, припадах... Не бях съгласна, но нямах избор“, казва Лингър.

Болницата „се опита да ме „поправи“, да ме накара да се съобразя с очакванията на обществото“.

Тя казва, че електрошоковете са причинили продължаващи сърдечни проблеми, за които са необходими лекарства.

Линг'ер подава съдебен иск срещу болницата, който е разгледан от съда през август. Тя твърди, че лечението е нарушило личните ѝ права.

Китайският закон за психичното здраве гласи, че хората не могат да бъдат насилствено подлагани на психиатрично лечение, освен ако не представляват заплаха за сигурността на себе си или на другите.

