Трансджендър влезе в историята като първата Мис Сан Франциско

К огато кралици на красотата от целия щат се състезават на конкурса "Мис Калифорния" следващия месец, тазгодишната "Мис Сан Франциско" ще влезе в историята като първия трансджендър, взел тази титла. Тя ще се бори за нещо повече от корона и титла.

Това е момент, който Монро Лейс никога няма да забрави. По-рано тази година тя беше коронясана за Мис Сан Франциско.

"Чувствах се като в сън, защото това е мечта, която имам от дете", обяснява Лейс. "Въпреки че съм Мис Сан Франциско, знам, че влиянието ми е много по-голямо от това."

Монро е първата транссексуална жена в 99-годишната история на конкурса "Мис Сан Франциско". Короната и поясът са нещо повече от аксесоари.

"Всеки път, когато слагам пояса, тежестта му ми напомня за тежестта на моята работа; за отговорността, която имам да променям положението на малките деца", казва Монро.

