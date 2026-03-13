Пакистан нанесе въздушни удари в Афганистан, има жертви и ранени в Кабул

Пакистански въздушни удари поразиха в петък Кабул и няколко афганистански провинции, при което в столицата загинаха четирима души, а други 15 бяха ранени, съобщиха афганистанските власти.

Пакистански служител по сигурността потвърди атаките, като уточни, че те са били насочени срещу бойци на Техрик-е Талибан Пакистан (ТТП) – въоръжена групировка, която действа срещу властите в Пакистан и често извършва нападения в граничните райони.

Освен столицата Кабул, засегнати са и провинциите Кандахар, Пактия и Пактика. Последните две се намират в източната част на Афганистан и граничат с Пакистан, което често ги превръща в зона на напрежение между двете държави.

От Исламабад заявиха, че операциите са насочени единствено срещу въоръжени групи, които използват афганистанска територия, за да организират атаки срещу пакистански сили за сигурност. Пакистанските власти подчертаха, че целта на ударите е била инфраструктура на бойци и че по техни данни цивилни жертви няма.

От своя страна управляващото талибанско правителство в Афганистан отрича страната да се използва като база за нападения срещу съседни държави. Кабул нееднократно е заявявал, че няма да позволи територията му да бъде използвана за военни действия срещу други страни.

Междувременно мисията на ООН в Афганистан съобщи, че между 26 февруари и 5 март пакистански военни операции са довели до смъртта на 56 афганистански цивилни, сред които и 24 деца. По данни на организацията около 115 000 души са били принудени да напуснат домовете си заради засилените бойни действия в граничните райони.

През последните седмици афганистански и пакистански сили неколкократно са се сблъсквали по общата граница. Напрежението е довело до затваряне на някои гранични пунктове, затруднения в търговията между двете държави и нови вълни на вътрешно разселване на цивилни.

Отношенията между Афганистан и Пакистан остават обтегнати, като основна причина е дейността на въоръжени групировки в граничните планински райони, където контролът на властите е ограничен. Напрежението периодично води до военни операции и инциденти по границата, което засилва нестабилността в региона.