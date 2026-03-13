13 март: Когато съботата стана дар

Н а 13 март 1973 г. в залите на Министерския съвет в София се подписва документ, който на пръв поглед изглежда като суха административна разпоредба, но в действителност променя ритъма на сърцето на цяла България.

С официално постановление се въвежда петдневна работна седмица и намалено работно време. В този миг държавата, която десетилетия наред е изисквала от своите граждани денонощен труд в името на светлото бъдеще, прави неочакван и дълбоко човешки жест – подарява на българина неговата събота.

Дотогава животът в България е затворен в желязната хватка на шестте работни дни. Съботата е била пълноценен делничен ден – училищата са пълни с деца в престилки, фабричните комини димят, а бюрата в канторите са затрупани с папки.

Неделята, единственият почивен ден, е преминавала в трескаво чистене, пране и подготовка за следващия понеделник, оставяйки малко място за истинска почивка или семейна близост.

Постановлението от 13 март пренастройва социалния часовник. Изведнъж времето се разтяга. Въвеждането на 42,5-часова работна седмица не е просто икономическа стратегия за ефективност, а признание, че човекът има нужда от време за себе си, далеч от погледа на партията и шума на производството.

Раждането на „виладжията“ и новата българска мечта

Тази промяна отприщва неподозирана социална енергия и ражда един от най-колоритните образи на социализма – „виладжията“. Свободната събота се превръща в моста, по който хиляди семейства напускат панелните градове, за да се завърнат към земята.

Пътната мрежа се изпълва с натоварени „Жигули“ и „Москвичи“, на чиито покриви са привързани материали за градеж или градински инструменти. Двата почивни дни позволяват на българина да съгради свой собствен, паралелен свят в малките парцели извън града. Там, сред лозята и плодните дръвчета, се ражда една нова форма на свобода – свободата да твориш за себе си, да почиваш със семейството и да превърнеш отдиха в ценност.

Разбира се, преходът не е мигновен и безболезнен. Години наред много сектори работят по график, а т.нар. „черни съботи“ (дни за отработване) напомнят за стария режим.

Но духът на промяната вече е излязъл от бутилката. Този 13 март 1973 г. остава в историята като деня, в който българинът научи, че животът не е само план и норма, а и правото да се събудиш в събота без звъна на будилника.

Кървавият сняг на Санкт Петербург

На 13 март 1881 г. (1 март по стар стил) по напукания лед на каналите в руската столица се разиграва трагедия, която ще промени не само съдбата на Руската империя, но и хода на световната история. В един мразовит следобед, докато се връща от военен преглед, император Александър II – човекът, когото българите почитат като Цар Освободител – става жертва на безпощаден атентат. Два взрива отекват над Зимния дворец, превръщайки крайбрежната алея в бойно поле, осеяно с отломки и кръв.

Зад атентата стои радикалната революционна организация „Народна воля“ – група от млади идеалисти и фанатици, които вярват, че убийството на самодържеца ще послужи като искра за всеобщо селско въстание. През годините срещу Александър II са извършени шест неуспешни опита за убийство – от изстрели в Париж до взривяване на влакови композиции. Парадоксът на историята е, че терористите преследват именно владетеля, който дръзва да реформира Русия най-решително. Той премахва крепостното право, модернизира съда и армията и – ирония на съдбата – в самата сутрин на убийството си подписва проект за конституция, която би превърнала империята в ограничена монархия.

Фаталната втора бомба

Сценарият на покушението е хладнокръвен и многопластов. Първият атентатор, Николай Рисаков, хвърля своята бомба под каретата на царя. Взривът убива охранители и ранява случайни минувачи, но императорът излиза от бронираната кола невредим.

Вместо да нареди на кочияша да препусне към безопасността на двореца, Александър II прави фатална грешка – воден от християнско съчувствие и лична храброст, той се приближава до ранените и до заловения атентатор. В този момент вторият заговорник, полякът Игнаций Гриневицки, вдига ръце над главата си и извиква: „Твърде рано е да благодарите на Бога!“. Той хвърля втората бомба директно в краката на царя.

Крахът на надеждата и раждането на мракаУжасяващата експлозия разкъсва краката на императора. Когато димът се разсейва, Александър II лежи в кървавия сняг, шепнейки: „Закарайте ме в двореца... там да умра“. Няколко часа по-късно той издъхва в Зимния дворец в присъствието на семейството си.

С неговата смърт умира и шансът за мирна еволюция на Русия. Неговият наследник, Александър III, потресен от насилието, отхвърля конституционните реформи и въвежда ера на тежка реакция и репресии.

