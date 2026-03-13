Протеинова бомба за тънка талия: Фитнес салатата, която засища без излишни калории

Ф итнес салата с много пресни зеленчуци и лек дресинг може да бъде здравословна алтернатива на висококалоричните закуски. Благодарение на високото си съдържание на фибри и ниското съдържание на калории, такова ястие може да се консумира на големи порции, без да рискувате фигурата си.
Здравословната идея е на кулинарния блогър Катерина Процишина.
Съставки:
- пилешко филе - 300 г
- кисели краставички - 100 г
- червен боб - 200 г
- яйца - 2 бр. варени
- копър или други зелени подправки
- гръцко кисело мляко - 3 с.л.
- горчица - 1 с.л.
- сол и черен пипер - на вкус
Метод на готвене
Сварете пилешките филета и ги нарежете. В купа добавете нарязаните краставици, яйцата, билките и сварения боб към филетата.
За дресинга смесете киселото мляко, горчицата и подправките. Добавете към салатата и разбъркайте.
В резултат на това ще получите засищаща, здравословна и богата на протеини салата.