Протеинова бомба за тънка талия: Фитнес салатата, която засища без излишни калории

Цялата тайна е в дресинга на основата на кисело мляко, който е не само вкусен, но и здравословен

13 март 2026, 06:46
Източник: iStock/Getty Images

Ф итнес салата с много пресни зеленчуци и лек дресинг може да бъде здравословна алтернатива на висококалоричните закуски. Благодарение на високото си съдържание на фибри и ниското съдържание на калории, такова ястие може да се консумира на големи порции, без да рискувате фигурата си.

Здравословната идея е на кулинарния блогър Катерина Процишина.

Съставки:

  • пилешко филе - 300 г
  • кисели краставички - 100 г
  • червен боб - 200 г
  • яйца - 2 бр. варени
  • копър или други зелени подправки
  • гръцко кисело мляко - 3 с.л.
  • горчица - 1 с.л.
  • сол и черен пипер - на вкус

Метод на готвене

Сварете пилешките филета и ги нарежете. В купа добавете нарязаните краставици, яйцата, билките и сварения боб към филетата.

За дресинга смесете киселото мляко, горчицата и подправките. Добавете към салатата и разбъркайте.

В резултат на това ще получите засищаща, здравословна и богата на протеини салата.

 

Източник: rbc.ua    
Точно както в съвременния свят, хората в древността са искали да знаят как да живеят дълъг и здравословен живот

В четвъртък измененията бяха подкрепени от парламентарната комисия по бюджет и финанси

Мнозина се отказват да пътуват, отлагат ангажименти и се стремят да не предприемат нищо на смятания за фатален ден

Стрелецът е бил убит малко след като е открил огън

Той отбеляза, че Иран вече не е същият

Комплексът, който се намира в близост до морето и е разположен на площ от 4500 квадратни метра, се продава за десет милиона евро

НССИ е против правителство на Реза Пахлави - сина на последния ирански шах, който живее в Съединените щати, и против управление на духовенството

Орбан твърди, че украинци са "заплашвали" семейството му в разгара на предизборната кампания

Унгарският премиер обвинява Украйна, докато критиците го упрекват, че използва конфликта за политически цели преди изборите

Какво е легионерска болест и как се заразяваме? Обяснява проф. Радостина Александрова

Вирусологът от БАН обясни, че бактерията се разпространява чрез вдишване на водни капчици

Камион се е блъснал в сградата на „Темпъл Израел“, а полицията разчиства района

Комисията по отбрана подкрепи присъединяването на България към Съвета за мир

Депутатите одобриха и законопроект за нова социална помощ за пенсионери, хора с увреждания и самотни родители

Кървава престрелка в кампуса на университет в САЩ - двама са ранени, нападателят е застрелян

Университетът е блокиран, занятията отменени, а полицията продължава разследването

Американската армия използва инструменти с ИИ в настоящата война срещу Иран, но сътрудничеството на Пентагона с технологичните компании датира от десетилетия

"Празен човек" и "лъжец": Слави Трифонов критикува кмета на София за дарения към НПО-то на Калушев

В публикация във Фейсбук Трифонов изрази мнение за поведението на Васил Терзиев

Те посочиха, че първоначалните съобщения за смъртта ѝ не са верни

Тези тренировки се провеждат ежегодно и са част от подготовката на авиационните екипажи на двете страни

