Протеинова бомба за тънка талия: Фитнес салатата, която засища без излишни калории

Ф итнес салата с много пресни зеленчуци и лек дресинг може да бъде здравословна алтернатива на висококалоричните закуски. Благодарение на високото си съдържание на фибри и ниското съдържание на калории, такова ястие може да се консумира на големи порции, без да рискувате фигурата си.

Здравословната идея е на кулинарния блогър Катерина Процишина.

Съставки:

пилешко филе - 300 г

кисели краставички - 100 г

червен боб - 200 г

яйца - 2 бр. варени

копър или други зелени подправки

гръцко кисело мляко - 3 с.л.

горчица - 1 с.л.

сол и черен пипер - на вкус

Метод на готвене

Сварете пилешките филета и ги нарежете. В купа добавете нарязаните краставици, яйцата, билките и сварения боб към филетата.

За дресинга смесете киселото мляко, горчицата и подправките. Добавете към салатата и разбъркайте.

В резултат на това ще получите засищаща, здравословна и богата на протеини салата.