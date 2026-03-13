Свят

Силно земетресение предизвика паника в Турция

Епицентърът е бил в град Никсар, в окръг Токат, на дълбочина 6,4 километра

13 март 2026, 06:47
Силно земетресение предизвика паника в Турция
Източник: iStock photos/Getty images

З еметресение с магнитуд 5,5 разтърси рано в петък сутрин централната част на Турция, съобщиха турските власти, предаде Асошиейтед прес.

Земетресение с магнитуд 5,2 в Централна Турция

Трусът е принудил някои местни жители да излязат през нощта по улиците, въпреки студа, но засега не се съобщава за пострадали или щети.

Епицентърът на земетресението е бил в град Никсар, в окръг Токат, на дълбочина 6,4 километра, съобщи турската агенция за управление при бедствия и извънредни ситуации.

Ново земетресение от 5,3 по Рихтер в Турция

Земетресението е било регистрирано в 3:35 ч. местно време (2:35 ч. българско) и е било усетено в няколко окръга, съобщи турската агенция, като добави, че няма съобщения за „неблагоприятни събития”.

Много местни жители обаче са били забелязани да чакат в колите си или по улиците, независимо от студа, страхувайки се да се приберат по домовете си, съобщи турският новинарски канал „Хабертюрк”.

Силно земетресение разтърси Турция

Турция се намира върху големи разломни линии и в страната често стават земетресения. През 2023 г. земетресение с магнитуд 7,8 взе повече от 53 000 жертви в Турция и разруши или нанесе щети на стотици хиляди сгради в 11 южни и югоизточни окръга. Още 6000 души загинаха в северните части на съседна Сирия.

Източник: Светослав Танчев, БТА    
Турция земетресение
