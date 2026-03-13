Силно земетресение предизвика паника в Турция

З еметресение с магнитуд 5,5 разтърси рано в петък сутрин централната част на Турция, съобщиха турските власти, предаде Асошиейтед прес.

Трусът е принудил някои местни жители да излязат през нощта по улиците, въпреки студа, но засега не се съобщава за пострадали или щети.

Епицентърът на земетресението е бил в град Никсар, в окръг Токат, на дълбочина 6,4 километра, съобщи турската агенция за управление при бедствия и извънредни ситуации.

Земетресението е било регистрирано в 3:35 ч. местно време (2:35 ч. българско) и е било усетено в няколко окръга, съобщи турската агенция, като добави, че няма съобщения за „неблагоприятни събития”.

Много местни жители обаче са били забелязани да чакат в колите си или по улиците, независимо от студа, страхувайки се да се приберат по домовете си, съобщи турският новинарски канал „Хабертюрк”.

Турция се намира върху големи разломни линии и в страната често стават земетресения. През 2023 г. земетресение с магнитуд 7,8 взе повече от 53 000 жертви в Турция и разруши или нанесе щети на стотици хиляди сгради в 11 южни и югоизточни окръга. Още 6000 души загинаха в северните части на съседна Сирия.