Шокиращата смърт на Джон Кенеди-младши в самолетна катастрофа: Какво наистина се случи?

С амолетът на Джон Кенеди-младши падна преди 25 години на 16 юли 1999 г., убивайки него, както и двамата му спътници, съпругата Каролин и нейната сестра, Лорън Бесет. Той беше на 38 години.

Сега нова книга от РоузМари Теренцио и Лиз Макнийл разкрива задълбочен поглед върху сина на покойния президент и събитията, довели до тази съдбовна вечер.

JFK Jr’.s Shocking Plane Crash Death at 38: What Really Happened When The Plane Went Down (Exclusive) https://t.co/B9mVnTypKh