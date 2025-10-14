Свят

Eвакуация и страх заради странна буря в Калифорния

Ударни групи, спасителни екипи и хеликоптери са в готовност за действие.

14 октомври 2025, 15:12
Eвакуация и страх заради странна буря в Калифорния
Източник: iStock Photos/Getty Images

В ластите наредиха евакуация за десетки жилища в засегнати от горските пожари в началото на тази година квартали на американския мегаполис Лос Анджелис, след като необичайна за октомври буря връхлетя южната част щата Калифорния, пораждайки опасения от поройни дъждове, силни ветрове и кални свлачища, предаде "Асошиейтед прес".

"Силно обезпокоени сме от времето", заяви на пресконференция снощи кметицата на Лос Анджелис - Карън Бас. Тя обясни, че ударни групи, спасителни екипи и хеликоптери са в готовност за действие.

Неконтролируем горски пожар край Лос Анджелис, евакуират няколко града

В периметъра на евакуираните райони попаднаха 115 жилища, най-вече в "Пасифик Палисейдс" и "Мандевил Кениън". И двата квартала бяха засегнати от мащабните пожари през януари, в които загинаха над 30 души, а повече от 17 000 домове в окръг Лос Анджелис бяха разрушени.

Горските пожари обезлесяват хълмовете, а когато няма дървета и каквато и да е растителност, които да задържат повлечената от проливен дъжд почва, както и ветровете, вероятността от свлачища и опустошения при бури рязко нараства, отбелязва АП.

Кметицата Бас и други представители на властите предупредиха жителите в целия регион да бъдат бдителни и да не напускат домовете си. Най-тежката ситуация се очаква днес, след като над 16 000 домакинства вече останаха снощи без електричество, информира сайтът "Пауъраутидж" (PowerOutage.us).

Калифорния се готви за най-голямата буря на годината

Дъждът по време на бурята може да достигне до 1020 литра на квадратен метър в някои райони, предупреди подразделението на Националната метеорологична служба на САЩ в Лос Анджелис. Оттам определиха стихията като "рядка и много мощна метеорологична система".

Ариел Коен, дежурен синоптик във филиала в Лос Анджелис, предупреди, че в резултат на бурята може да се формират няколко торнада, и подчерта, че едно от основните изпитания е нейната непредсказуемост.

"Естеството на тази система е такова, че не можем да бъдем сигурни точно кога и къде ще връхлети бурята. Можем да предвидим какво ще се случи непосредствено преди то да се случи", разясни Коен.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Калифорния Лос Анджелис Евакуация Буря
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

<p>Полицията в Добрич издирва 15-годишната Виктория Красимирова</p>

Полицията в Добрич издирва 15-годишната Виктория Красимирова, в неизвестност от 12 октомври

Момичето е високо 174 см, със сини очи и къса кестенява коса

Инфлуенсърка и дъщеря ѝ са открити мъртви след сигнал за странна миризма

Инфлуенсърка и дъщеря ѝ са открити мъртви след сигнал за странна миризма

Жертвите са открити в различни стаи в апартамента си

Сарафов поиска отвод на съдия от СГС заради предубеденост и неспазване на НПК

Сарафов поиска отвод на съдия от СГС заради предубеденост и неспазване на НПК

Искането за отвода е отправено писмено към самия съдия - Мирослава Тодорова

Ново ниво на гостоприемство: Как Vivacom дигитализира хотелската индустрия

Ново ниво на гостоприемство: Как Vivacom дигитализира хотелската индустрия

Нова жертва на пожара в Кочани - член на група ДНК

Нова жертва на пожара в Кочани - член на група ДНК

Владимир Блажев-Панчо е имал тежки изгаряния по ръцете и главата след пожара

<p>AI заплашва десетки професии: 40 са на ръба на изчезване</p>

Мicrosoft обяви кои 40 професии са най-застрашени от AI

Експерти и учени не са постигнали консенсус дали тази последна иновация няма да съсипе множество кариери, или да ги развие в дългосрочен план

Президентът на Мадагаскар разпусна парламента

Президентът на Мадагаскар разпусна парламента

Андри Ражоелина отказва да се оттегли, въпреки масовите демонстрации и дезертьорства сред военните

Земетресение в района на Пловдив

Земетресение в района на Пловдив

То е регистрирано в 11:05 часа

Изгонен участник в любовното риалити задържан за побой над приятелката си

Изгонен участник в любовното риалити задържан за побой над приятелката си

Мъжът постави рекорд за най-кратко участие в телевизионно риалити

<p>Какво става в Газа, израелската армия откри огън</p>

Израелската армия е открила огън по подозрителни лица в Газа

Заподозрените са нарушили отсечка от очертаната в американския мирен план първоначална линия на изтегляне на израелските сили

Преминаване към зимно часово време в България: Кога да местим стрелките и как това влияе на организма

Преминаване към зимно часово време в България: Кога да местим стрелките и как това влияе на организма

България преминава към зимно часово време в нощта на 25–26 октомври 2025 г., а експерти дават съвети как лесно да адаптирате биологичния си ритъм и да избегнете стреса от промяната на времето

<p>Здравният министър разкри ще има ли&nbsp;повишаване на таксата&nbsp;при личния лекар</p>

Силви Кирилов: До края на юни 2026 г. няма да има повишаване на таксата за посещение при личния лекар

По думите му в министерството на здравеопазването трябва да бъдат много внимателни във всички изчисления и анализи

„Кралете на тениса“ се събират в Рияд в битка за 6 милиона долара

„Кралете на тениса“ се събират в Рияд в битка за 6 милиона долара

Джокович и Алкарас започват директно от полуфиналите, а четвъртфиналите обещават зрелищни двубои

Как да правим по-добри портретни снимки с телефона

Как да правим по-добри портретни снимки с телефона

Смартфоните вече се справят доста добре и с портретите

Учените създадоха "супердърво", което е 10 пъти по-здраво от стоманата

Учените създадоха "супердърво", което е 10 пъти по-здраво от стоманата

"Изглежда точно като дърво и когато го тестваш, се държи като дърво, само че е много по-здраво и по-добро от обикновеното дърво"

Смъртта на Даян Кийтън: Защо актрисата винаги покриваше врата си и носеше шапки

Смъртта на Даян Кийтън: Защо актрисата винаги покриваше врата си и носеше шапки

Кийтън силно държеше на необходимостта да предпазва кожата си от слънцето

