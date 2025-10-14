Полицията в Добрич издирва 15-годишната Виктория Красимирова, в неизвестност от 12 октомври

Д обричката полиция издирва 15-годишната Виктория Красимирова. Тя е напуснала дома си в квартал “Строител” в Добрич на 12 октомври, около 16:00 часа, оттогава е в неизвестност, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Добрич.

Момичето е високо 174 см, със сини очи и къса кестенява коса. То е било облечено в черен спортен панталон и сив суичър, обуто с вишневи маратонки, носи черна чантичка през рамо, уточняват от полицията.

Областната дирекция на МВР призовава гражданите, които имат информация за издирваното момиче, да сигнализират в най-близкото Районно управление или на телефон 112.